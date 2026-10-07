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Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
La magistrada Bárbara César denunció que fue coaccionada a firmar inhabilitaciones; entre las personalidades están María Corina Machado, Enrique Capriles y Enzo Scarano. Las reacciones a esta grave denuncia no se hicieron esperar. Juan Carlos Apitz Barbera, exmagistrado del TSJ, habló con NTN24 al respecto y dijo: “es sumamente grave la denuncia y yo exigiría que se abra una investigación por parte del Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades".

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