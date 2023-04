Polémica en Francia por ministra de Gobierno que posó para la portada de la revista Playboy

Marlene Schiappa, actual secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria de Francia, ha desatado la polémica en ese país luego de posar para la edición francesa de la revista Playboy que se publicará el próximo 8 de abril.

La funcionaria aparecerá en la portada de la revista y también en unas 12 páginas del contenido interno de la publicación, con fotografías que ilustrarán una entrevista en donde habla sobre la libertad de las mujeres, el feminismo, cambio climático, entre otros temas.

El anuncio de la publicación generó todo tipo de reacciones en contra, entre los que se destacan, los opositores de derecha y también a sectores de la izquierda.

Incluso miembros del mismo Gobierno se han mostrado en contra de la aparición de la ministra en esa revista debido al momento que atraviesa el país por cuenta de las manifestaciones en contra de la reforma pensional que establece el aumento de la edad de jubilación en dos años, sancionada por Macron vía decreto.

Según ha trascendido, algunos consideraron que la visita de Schiappa vistiendo vestidos de diseñador para una revista de glamour enviaba un mensaje equivocado.

Además, la primera ministra Elisabeth Borne, la segunda mujer en ocupar el cargo, llamó a Schiappa para decirle que "no era del todo apropiado, especialmente en el período actual".

Por su parte, la diputada de los Verdes y, al igual que Schiappa, activista por los derechos de las mujeres, Sandrine Rousseau, crítico abiertamente a la ministra.

"¿Dónde está el respeto por el pueblo francés?", dijo.

“¿Gente que va a tener que trabajar dos años más, que se está manifestando, que está perdiendo días de salario, que no logra comer por la inflación?”, agregó.

No obstante, aclaró que no tiene ningún problema con la exposición de los cuerpos de las mujeres, pero aseguró que no era el momento ideal para ello.

"Los cuerpos de las mujeres deberían poder exponerse en cualquier lugar, no tengo ningún problema con eso, pero hay un contexto social", dijo.

La ministra de Macron salió en defensa de su participación en la revista, alegando que las mujeres en Francia “son libres”.

"Defender el derecho de las mujeres a hacer lo que quieran con sus cuerpos: en todas partes y en todo momento. En Francia, las mujeres son libres. Ya sea que moleste a los retrógrados e hipócritas o no", trinó la funcionaria.

La revista también salió en defensa de la publicación y la ministra Schiappa.

Schiappa fue la "más compatible con Playboy" de los ministros del Gobierno "porque está apegada a los derechos de las mujeres y ha entendido que no es una revista para viejos machos sino que podría ser un instrumento para la causa feminista", dijo el editor Jean-Christophe. Florentino.

Este martes, el gobierno francés también respaldó a su ministra por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres.

"Marlène Schiappa libra un combate a favor de los derechos de las mujeres que nadie puede retirarle ni contestarlo, a veces digresivo, pero con eficacia y sobre todo sinceridad", dijo en rueda de prensa el vocero gubernamental, Olivier Véran.