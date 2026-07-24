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Viernes, 24 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Así fue el emotivo homenaje del exilio venezolano en Miami tras cumplirse un mes de los terremotos en Venezuela

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
La comunidad venezolana en Miami (Florida, Estados Unidos) realizó una ceremonia de homenaje en el parque de Downtown Doral al cumplirse un mes de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, dejando miles de víctimas y una crisis humanitaria sin precedentes. En el lugar, los representantes de la diáspora venezolana también denunciaron que "a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, todavía hay reportes de sus hermanos venezolanos que están sacando los cadáveres de sus seres queridos con las manos".

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