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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Policía de Colombia

Policía de Colombia logró 16 capturas en desarticulación de ‘Los Invasores’ y publicó video en el que agente le saca la capucha a hombre que intentaba ocultarse

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de la Policía en Manizales. (Policía de Colombia)
Captura de la Policía en Manizales. (Policía de Colombia)
La entidad precisó que los capturados son presuntos responsables de graves delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores.

La Policía de Colombia anunció la captura de 16 personas en medio de un operativo en la ciudad de Manizales y el municipio caldense de Neira que buscaba la desarticulación de la temida banda criminal conocida como ‘Los Invasores’.

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“16 capturados por desarticulación de ‘Los Invasores’ en Caldas. En Manizales y Neira en coordinación con el Ejército de Colombia y la Fiscalía General de la Nación”, indicó la Policía.

La entidad precisó que los capturados son presuntos responsables de graves delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores.

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“Capturamos a 16 integrantes del grupo delincuencial ‘Los Invasores’, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores. Entre los capturados estaría alias ‘Caqueteño’, señalado como cabecilla de esta organización criminal y responsable del tráfico de estupefacientes en estos municipios de Caldas”, precisó.

La Policía resaltó que con “estas capturas afectamos la estructura de ‘Los Invasores’ y su capacidad para traficar estupefacientes e instrumentalizar menores”.

El desmantelamiento de Los Invasores se constituye en uno de los golpes más fuertes contra el crimen en el conocido Eje Cafetero de Colombia desde la juramentación de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país.

El gobierno de De La Espriella llegó al poder con la promesa de atacar al crimen y devolver la seguridad en zonas de Colombia en donde la situación de orden público se había deteriorado.

Operativos contra criminales como Bendito Menor en el norte del país y complejas bandas en Cali han hecho parte de los golpes dados por las autoridades colombianas en el Gobierno de De la Espriella que comenzó el pasado 7 de agosto.

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