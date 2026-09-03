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"Una Delcy y un Diosdado Cabello humillados": analista sobre acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU.

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, defendió el reciente acuerdo petrolero con Estados Unidos, argumentando que sigue los lineamientos establecidos por el fallecido líder venezolano Hugo Chávez. En diálogo con NTN24, panelistas expertos analizaron el cambio en la retórica antiestadounidense del jefe chavista tras el acuerdo entre Washington y la dictadura que dirige Delcy Rodríguez.

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