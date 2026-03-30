Avianca interpondrá acciones legales contra un reconocido influencer por uso de un químico durante un vuelo hacia Madrid

Avianca anunció este domingo que interpondrá acciones legales contra un reconocido influencer, sin especificar de quién se trata, por el uso de un químico durante un vuelo desde Bogotá a Madrid el pasado 11 de marzo.

El hecho se habría presentado mientras el vuelo AV46 se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico sin ningún aeropuerto cercano en caso de emergencia.

La aerolínea señaló al creador de contenido por su "comportamiento disruptivo" durante el vuelo y "decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso".

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“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, indicó la aerolínea en un comunicado.

A su vez, Avianca pidió el endurecimiento de las sanciones contra pasajeros disruptivos a través de un proyecto de ley presentado en el Congreso de Colombia. “La aerolínea reitera su llamado a las autoridades y al Congreso de la República para dar continuidad al trámite del proyecto de ley 153 de 2025, una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados de Avianca”, expresó.

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Si bien la aerolínea no dio a conocer la identidad del creador de contenido, medios colombianos especulan que se trataría de Yefferson Cossio, no obstante, el mismo influencer negó que se trate de él.