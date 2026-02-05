NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Avianca reactiva vuelos entre Bogotá-Caracas - Foto: AFP
Avianca

Avianca anuncia reactivación de vuelos directos entre Bogotá y Caracas: ya hay fecha

febrero 5, 2026
Por: Natalya Baquero González
Esta reactivación se efectúa luego de que las autoridades correspondientes llevaran a cabo las respectivas evaluaciones, tanto de las condiciones operativas como de seguridad aérea.

Este jueves, la aerolínea colombiana Avianca anunció que, tras dos meses de suspensión temporal, se reactivarán los vuelos directos desde Bogotá hacia Caracas y viceversa a partir del próximo 12 de febrero.

o

De acuerdo con la información compartida por medio de un comunicado, la aerolínea indica que esta reactivación se da tras realizar las respectivas evaluaciones tanto de las “condiciones operativas y de seguridad aérea”.

“Avianca anunció la reactivación de su ruta directa entre Bogotá y Caracas, que iniciará operaciones el 12 de febrero de 2026 con vuelos diarios, como resultado de la evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, desarrollada en coordinación con las autoridades competentes”, se expresa en el oficio.

La apertura de operaciones aéreas entre la capital de Colombia y de Venezuela representa para la aerolínea una oportunidad para seguir trabajando en pro del “fortalecimiento de la conectividad en la región y el desarrollo comercial y turístico” de ambas naciones.

Itinerario de vuelos de Avianca entre Bogotá y Caracas

La ruta desde Bogotá hacia Caracas estará a cargo del vuelo AV142, que partirá diariamente desde las 7:40 a.m. y regresará a las 10:40 a.m.

Entre tanto, la ruta Caracas-Bogotá se efectuará mediante el vuelo AV143 a partir de las 12:10 p.m. y un regreso sobre las 13:15 p.m.

Avianca, que históricamente ha operado desde hace más de seis décadas, en Venezuela reactivará los vuelos entre estas dos naciones, tras dos meses de suspensión temporal, luego de la advertencia emitida el pasado mes de diciembre por parte de las autoridades de los Estados Unidos para volar en el espacio aéreo de la nación caribeña.

o

Todo esto en medio de las operaciones militares que ejecutó la administración del presidente Donald Trump en territorio venezolano, que finalmente terminó en la captura y posterior extracción del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

