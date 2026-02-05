Avianca anuncia reactivación de vuelos directos entre Bogotá y Caracas: ya hay fecha

Este jueves, la aerolínea colombiana Avianca anunció que, tras dos meses de suspensión temporal, se reactivarán los vuelos directos desde Bogotá hacia Caracas y viceversa a partir del próximo 12 de febrero.

VEA TAMBIÉN Congresista estadounidense pidió a grandes aerolíneas suspender todos sus vuelos hacia el "brutal régimen de Cuba" o

De acuerdo con la información compartida por medio de un comunicado, la aerolínea indica que esta reactivación se da tras realizar las respectivas evaluaciones tanto de las “condiciones operativas y de seguridad aérea”.

“Avianca anunció la reactivación de su ruta directa entre Bogotá y Caracas, que iniciará operaciones el 12 de febrero de 2026 con vuelos diarios, como resultado de la evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, desarrollada en coordinación con las autoridades competentes”, se expresa en el oficio.

La apertura de operaciones aéreas entre la capital de Colombia y de Venezuela representa para la aerolínea una oportunidad para seguir trabajando en pro del “fortalecimiento de la conectividad en la región y el desarrollo comercial y turístico” de ambas naciones.

Itinerario de vuelos de Avianca entre Bogotá y Caracas

La ruta desde Bogotá hacia Caracas estará a cargo del vuelo AV142, que partirá diariamente desde las 7:40 a.m. y regresará a las 10:40 a.m.

Entre tanto, la ruta Caracas-Bogotá se efectuará mediante el vuelo AV143 a partir de las 12:10 p.m. y un regreso sobre las 13:15 p.m.

Avianca, que históricamente ha operado desde hace más de seis décadas, en Venezuela reactivará los vuelos entre estas dos naciones, tras dos meses de suspensión temporal, luego de la advertencia emitida el pasado mes de diciembre por parte de las autoridades de los Estados Unidos para volar en el espacio aéreo de la nación caribeña.

VEA TAMBIÉN República Dominicana reanuda vuelos con Venezuela que permanecían suspendidos desde julio de 2024 o

Todo esto en medio de las operaciones militares que ejecutó la administración del presidente Donald Trump en territorio venezolano, que finalmente terminó en la captura y posterior extracción del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.