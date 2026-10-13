"Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio": Estados Unidos toma decisión "crucial" en medio de presión a Nicaragua

Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua ante el rechazo del régimen nicaragüense a darle el visto bueno a su embajadora designada, anunció este martes el Departamento de Estado.

Se trata de la más reciente acción del gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump en medio de la presión que ha realizado contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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El rechazo de Managua a la embajadora designada Natasha Franceschi "demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense" explicó el Departamento.

La entidad encargada de la diplomacia norteamericana indicó luego que, ante la actitud de Managua, se tomó una decisión que describió como “crucial”.

"Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales", explicó el Departamento en un breve comunicado de prensa.

La decisión de las cabezas del régimen de rechazar a la embajada nominada, "una diplomática de carrera", de acuerdo con el Departamento de Estado, "demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo".

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Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.