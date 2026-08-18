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Martes, 18 de agosto de 2026
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Primer ministro de Reino Unido

El insólito engaño en el que cayó el primer ministro británico: creyó que hablaba con la jefe de gabinete de Donald Trump

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Andy Burnham, primer ministro inglés, y Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca - Fotos: EFE
Andy Burnham, primer ministro inglés, y Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca - Fotos: EFE
Burnham no es la primera figura política británica de alto nivel en ser víctima de este tipo de engaño.

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, reconoció este martes haber mantenido un "intercambio mínimo" de mensajes con una persona que se hizo pasar por Susie Wiles, la jefa de gabinete de la Casa Blanca.

El sitio web Politico reveló el lunes que el jefe del gobierno británico había enviado "varios mensajes", a través de un canal de comunicación no especificado, a una persona que creía que era Susie Wiles, antes de sospechar que se trataba de una suplantación de identidad.

Cabe recordar que el laborista Burnham sucedió a Keir Starmer al frente del Gobierno el 20 de julio.

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Downing Street se había negado a comentar el caso, aunque no desmintió la existencia de esos intercambios.

Preguntado este martes por periodistas durante una visita a Wolverhampton, en el centro-oeste de Inglaterra, sobre la posible incomodidad que le habría causado haber sido engañado, Burnham restó trascendencia al hecho.

"Solo hubo un intercambio mínimo. Nada significativo y, de hecho, enseguida entendí que había que comunicarlo, y así lo hice", señaló Burnham.

"Gestioné la situación como correspondía", insistió, subrayando que "se adoptaron las medidas apropiadas tanto aquí como en Estados Unidos".

Burnham no es la primera figura política británica de alto nivel en ser víctima de este tipo de engaño.

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En 2024, el gobierno británico hizo público un vídeo de una llamada telefónica en la que el entonces ministro de Relaciones Exteriores, David Cameron, fue engañado por una persona que se presentó como el expresidente ucraniano Petro Poroshenko.

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