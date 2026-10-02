Presidente de Suiza anuncia su dimisión del Gobierno federal el 31 de diciembre tras diez años de gestión

El presidente de la Confederación Suiza y titular del Departamento de Economía, Formación e Investigación, Guy Parmelin, anunció su decisión de renunciar al Consejo Federal con efecto a partir del próximo 31 de diciembre.

El mandatario formalizó su retiro tras completar una década dentro del órgano colegiado de Gobierno, con el argumento de la necesidad de dar paso a nuevos liderazgos en la arena política nacional tras su liderazgo al frente del país en dos mandatos presidenciales bajo el sistema de rotación anual.

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Durante su trayectoria como integrante del gabinete helvético, el dirigente del partido Unión Democrática de Centro (UDC) destacó por su postura moderada y la defensa del principio de colegialidad institucional.

En su primer periodo presidencial en 2021 articuló la gestión de la emergencia sanitaria, mientras que en su actual mandato negoció la reducción de aranceles comerciales con los Estados Unidos y promovió el acuerdo de libre comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur para favorecer al sector exportador suizo.

“Guy Parmelin demostró un compromiso constante con la estabilidad institucional de Suiza y la proyección internacional de nuestra economía. Su gestión en momentos críticos, como la atención a las víctimas de la tragedia del inicio de año y las complejas negociaciones bilaterales con Washington y Bruselas, ratifica el valor del consenso en nuestro modelo de Estado”, señalaron voceros de la cancillería en Berna.

La salida de Parmelin abre la ruta para que la Asamblea Federal elija en voto secreto al nuevo integrante del Consejo Federal de siete miembros, escaño que por tradición parlamentaria mantendrá la representación de la bancada UDC.

Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, asumirá la presidencia de la Confederación Suiza a partir del 1 de enero de 2027, elección que garantiza la continuidad en la agenda de acuerdos bilaterales con la Unión Europea.

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El relevo en el Ejecutivo nacional reafirma la solidez del sistema institucional del país alpino mediante una transición ordenada que asegura la conducción de las políticas públicas y la representación internacional de la nación.