Zelenski y Trump acuerdan encuentro en Nueva York para abordar la paz y la desescalada en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la realización de una reunión de alto nivel en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sostener una conversación telefónica orientada a evaluar los últimos avances de la hoja de ruta para la resolución del conflicto con Rusia.

​El anuncio formal, difundido por Zelenski a través de sus canales oficiales, destaca un “impulso diplomático” renovado.

La cumbre en territorio norteamericano se pactó luego de la visita realizada a Kiev por el enviado especial Steve Wittkopf y Jared Kushner, quienes mantuvieron reuniones de trabajo directas con el liderazgo ucraniano para constatar la situación en el terreno e inspeccionar la infraestructura crítica del país.

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“Acordamos reunirnos en Nueva York, y esta reunión podría cambiar muchas cosas. Hay un impulso diplomático. La vía de la paz es nuestra prioridad número uno”, enfatizó el presidente Zelenski.

El plan de trabajo conjunto aborda protocolos para salvaguardar la infraestructura energética, la seguridad alimentaria global y la protección de la población civil golpeada por las incursiones aéreas.

Zelenski expresó su agradecimiento por la ratificación de la Ley de Sanciones contra Rusia e Irán, impulsada por el senador republicano Lindsey Graham.

La legislación faculta al Ejecutivo norteamericano para imponer aranceles de hasta el 100% a países compradores de hidrocarburos rusos y restringe aún más la flota petrolera paralela de Moscú.

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Con la entrada en vigor de las nuevas presiones económicas sobre el Kremlin y la fijación de la agenda de desescalada, la reunión entre Trump y Zelenski busca definir los términos de un eventual paquete de paz antes de las reuniones multilaterales previstas para las próximas semanas.