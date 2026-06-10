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Arco Minero

"Pretende ser extendido por el Rodrigato": experto advierte sobre la crisis en el Arco Minero de Venezuela

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, Américo de Grazia, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que el problema de la minería legal fue sembrado por “Hugo Chavez y heredado por Nicolás Maduro”.

En el programa La Tarde de NTN24, Américo de Grazia, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, analiza la crisis en el arco minero de Venezuela que se manifiesta por la violencia armada, desplazamientos forzados y explotación humana.

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De Grazia aseguró que el origen del problema se remonta a la expansión de grupos irregulares en territorio venezolano, ya que “Chávez tuvo la perspicacia de meter dentro de nuestro territorio, inducirlo (e) inyectar a esta gente del ELN, de las FARC”.

Ahora, acerca de la operación militar que está llevando a cabo el régimen de Venezuela, Grazia aseguró que ese “modelo no es el que le interesa a Venezuela, ni conduce a manejar adecuadamente el ambiente en una zona que ya se convirtió en holocaustica”.

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Recalca, que esta expansión de minería legal “es un problema que fue sembrado por Hugo Chávez y heredado por Nicolás Maduro y ahora pretende ser extendido por el Rodrigato”, sentenció.

Además, Grazia reveló que algunas zonas de extracción “las operan empresas de características iraníes y que los beneficiarios son la gente del Hezbolá pero son operadas por ELN”, explicó en la entrevista.

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