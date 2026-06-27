¿Un gol mal anulado? Colombia clasificó primera de grupo a los 16avos de final: pudo haberlo ganado frente a Portugal con un tanto agónico que el colegiado no quiso ver en el VAR

Este sábado 27 de junio, la selección de Colombia y la selección de Portugal se midieron en la tercera fecha por el Grupo K del Mundial.

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Colombia clasificó primera de grupo a los 16avos de final, no obstante, la 'Tricolor' se cansó de perdonar el arco de Portugal.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron mejor que los lusos, sin embargo, suramericanos y europeos no pudieron abrir el marcador.

Los 'cafeteros' mostraron toda su concentración e hicieron deslucir al combinado nacional de Cristiano Ronaldo.

La polémica estuvo presente en el compromiso desarrollado en el Hard Rock de Miami cuando sobre el final del partido, el colegiado le anuló un gol a Dávinson Sánchez.

El juez central invalidó el tanto de Sánchez por fuera de lugar.

El Mundial Norteamérica 2026 comenzó el 11 de junio y finalizará con la gran final el 19 de julio de 2026.

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La selección de Portugal ha jugado la Copa Mundial de la FIFA en nueve ocasiones en toda su historia.

Por su parte, Colombia ha clasificado a siete campeonatos del torneo más importante del mundo a nivel de selecciones.