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Sábado, 27 de junio de 2026
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Mundial

¿Un gol mal anulado? Colombia clasificó primera de grupo a los 16avos de final: pudo haberlo ganado frente a Portugal con un tanto agónico que el colegiado no quiso ver en el VAR

junio 27, 2026
Por: Nucho Martínez
Partido Colombia vs. Portugal (Mundial 2026) - Foto: EFE
Partido Colombia vs. Portugal (Mundial 2026) - Foto: EFE
Los 'cafeteros' mostraron toda su concentración e hicieron deslucir al combinado nacional de Cristiano Ronaldo.

Este sábado 27 de junio, la selección de Colombia y la selección de Portugal se midieron en la tercera fecha por el Grupo K del Mundial.

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Colombia clasificó primera de grupo a los 16avos de final, no obstante, la 'Tricolor' se cansó de perdonar el arco de Portugal.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron mejor que los lusos, sin embargo, suramericanos y europeos no pudieron abrir el marcador.

Los 'cafeteros' mostraron toda su concentración e hicieron deslucir al combinado nacional de Cristiano Ronaldo.

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La polémica estuvo presente en el compromiso desarrollado en el Hard Rock de Miami cuando sobre el final del partido, el colegiado le anuló un gol a Dávinson Sánchez.

El juez central invalidó el tanto de Sánchez por fuera de lugar.

El Mundial Norteamérica 2026 comenzó el 11 de junio y finalizará con la gran final el 19 de julio de 2026.

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La selección de Portugal ha jugado la Copa Mundial de la FIFA en nueve ocasiones en toda su historia.

Por su parte, Colombia ha clasificado a siete campeonatos del torneo más importante del mundo a nivel de selecciones.

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