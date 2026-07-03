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Lionel Scaloni pone a Colombia al nivel de Francia entre las grandes candidatas al título Mundial: "son de las que todo el mundo está hablando"

julio 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lionel Scaloni/ Selección Colombia - Fotos AFP
Lionel Scaloni/ Selección Colombia - Fotos AFP
De superar los dieciseisavos y los octavos, Colombia y Argentina podrían enfrentarse en cuartos de final.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, puso el jueves a la selección Colombia entre las grandes candidatas a conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una lista en la que también incluyó a Francia.

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En plena rueda de prensa, el entrenador que salió campeón con La Albiceleste en la anterior edición, la de Catar 2022, aseguró que "todo el mundo" está hablando de equipos como La Tricolor y Les Bleus.

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"Las selecciones que son de las que todo el mundo está hablando, creo que Francia hoy está muy bien, Brasil también está muy bien, yo creo que al final también va a estar ahí (…) y Colombia está muy bien", aseguró Scaloni.

El director técnico de 48 años destacó también el rendimiento de otras selecciones en la actual edición del torneo que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá.

Inglaterra, España, México y Portugal fueron otros de los equipos nombrados por Scaloni y sobre los que cree que "al final van a estar ahí" peleando por un cupo en las últimas instancias.

Las declaraciones de Scaloni se produjeron antes del partido en el que la selección de Argentina enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del torneo tras haber terminado invicto y primero en un grupo (J) que compartió con Argelia, Jordania y Austria.

Este mismo viernes también jugará Colombia contra Ghana. Al igual que los argentinos, el equipo cafetero terminó líder en su grupo tras ganarle a Uzbekistán (3 a 1) y a República Democrática del Congo (1 a 0) y empatar sin goles en la última jornada de esa ronda ante Portugal.

La actuación de figuras como Luis Díaz, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, James Rodríguez y Gustavo Puerta, ha dado de qué hablar en lo que va del torneo mundialista.

Aunque el equipo había dejado algunas dudas sobre su máximo rendimiento en el primer partido ante los uzbekos, pese a ganar, las despejó contra República Democrática del Congo —que complicó a Inglaterra en los dieciseisavos pese a perder— y estuvo cerca de derrotar a Portugal tras la anulación de un gol que generó polémica.

De derrotar a Ghana este viernes, Colombia deberá medirse luego en octavos de final contra Suiza, que le ganó 2 a 0 a Argelia.

En el caso que los dirigidos por Néstor Lorenzo superen a los suizos, podrían encontrarse con Argentina en cuartos de final si esta supera a Cabo Verde en los dieciseisavos y en los octavos al ganador entre Australia y Egipto.

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Ese eventual enfrentamiento representaría una revancha para los colombianos, que cayeron ante Argentina en la final de la Copa América de 2024 tras un agónico duelo que se definió por la mínima diferencia en el tiempo extra.

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