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Jueves, 16 de julio de 2026
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Régimen de Irán

Así fue la impresionante toma de un buque por parte de militares de EE. UU. para garantizar bloqueo naval al régimen de Irán

julio 16, 2026
Por: Sergio García Hernández
Desembarco de EE. UU. en buque. (Comando Central)
Desembarco de EE. UU. en buque. (Comando Central)
El Comando Central indicó, a su vez, que a partir de este jueves las fuerzas norteamericanas han redirigido tres buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo.

El Comando Central de Estados Unidos publicó en su cuenta oficial de X un video del abordaje o toma que hacen militares de su unidad de un buque que incumplía con las directrices del bloqueo naval contra el régimen de Irán.

En las imágenes se ve cuando un helicóptero norteamericano vuela sobre el buque y se posa vertical para permitir el descenso de los militares.

También quedó registrado el recorrido que los militares hicieron por el barco, una vez que completaron el desembarco desde el helicóptero, con sus armas preparadas ante cualquier emergencia.

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“Marines de los Estados Unidos de la 11 Unidad Expedicionaria de Marines realizan un embarque de verificación a bordo del M/T Wen Yao en el Golfo de Omán, 16 de julio”, confirmó en sus redes la unidad del Ejército.

El Comando Central indicó, a su vez, que a partir de este jueves las fuerzas norteamericanas han redirigido tres buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo. “Han desactivado uno que no cumplió, y han abordado uno para garantizar el cumplimiento total del bloqueo naval en curso de los Estados Unidos contra Irán”, precisó.

“El Estrecho de Ormuz y las aguas circundantes permanecen libres y abiertas, excepto para los buques que intentan violar el bloqueo de muro de acero de América”, señaló la unidad militar norteamericana.

Las fuerzas de Estados Unidos bloquearon previamente los puertos iraníes del 13 de abril al 18 de junio, período durante el cual inutilizaron nueve barcos y redirigieron más de 140, según datos compartidos por el Comando Central.

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Entre tanto, bombardeos de Estados Unidos golpearon hasta la madrugada de este viernes infraestructuras de transporte del régimen de Irán, según medios locales.

Se trata de una nueva escalada de la guerra más de una semana después de la reanudación de las hostilidades en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

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