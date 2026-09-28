Esposa e hija de alias ‘Fito’ se turnaban un documento de identificación falso durante su paso por Colombia

La esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, presuntamente usaron una misma cédula colombiana falsa para encubrir sus identidades por los aproximadamente seis meses que estuvieron en el país, según una investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.

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Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta han sido capturadas el domingo 27 de septiembre en una vivienda de Sabana de Torres, Santander, en un operativo en el que participaron la Policía, la Fiscalía, el Ejército y el FBI. Las dos eran requeridas por Ecuador dentro de investigaciones que tenían relación con el denominado ‘Caso Blanqueo Fito’.

Según un investigador de la Dijín citado por El Tiempo, las dos mujeres ingresaron a Colombia caminando desde Venezuela y después se desplazaron por Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. Para evitar ser detectadas, se alojaban en hoteles y viviendas de renta corta y, según la reconstrucción de los investigadores, trataban de no salir juntas ni hacerlo en el día.

El elemento que más han llamado la atención en la investigación fue el uso de una identidad colombiana. Según el reporte, madre e hija se prestaban una cédula a nombre de Paola Zapata Ruiz, documento que supuestamente fue usado para realizar varios de sus movimientos en territorio colombiano.

Las autoridades de igual forma establecieron que su último desplazamiento fue desde Bucaramanga hasta Sabana de Torres, donde al final fueron localizadas. En la vivienda hallaron radios de comunicación, teléfonos celulares, 27 millones de pesos en efectivo y 2.500 dólares. Los investigadores aun verifican si en su permanencia en Colombia hicieron compras o adquirieron bienes.

La captura de las dos mujeres está relacionada con las investigaciones que las autoridades ecuatorianas llevan a cabo contra personas cercanas a la estructura de ‘Los Choneros’, organización cuyo liderazgo es atribuido a alias ‘Fito’.

La Fiscalía de Ecuador vinculó a Inda Peñarrieta con empresas y movimientos patrimoniales que son objeto de investigación por supuesto lavado de activos. Entre estas aparece Queen Water S.A., compañía que se dedica a la comercialización de agua embotellada y también de Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A.

Según la investigación citada por El Tiempo, Peñarrieta estuvo presuntamente relacionada con la administración y manejo de bienes que se vinculan al entorno patrimonial de ‘Fito’. En un operativo hecho en Ecuador en 2025 fueron incautadas propiedades y vehículos relacionados con empresas investigadas dentro de este entramado.

Por su parte, Michelle Jamileth Macías salía en redes sociales mostrando una vida de viajes y negocios, además de dar préstamos en dólares. Las autoridades investigan si esas actividades han estado relacionadas con el movimiento de recursos atribuidos al círculo de ‘Fito’.

Alias ‘Fito’ fue capturado en Ecuador en junio de 2025 y extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra enfrentando cargos federales que tienen relación con narcotráfico y tráfico de armas. Su captura generó nuevas investigaciones sobre integrantes de su entorno y los movimientos de sus familiares.