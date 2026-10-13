“Estos bandidos salieron corriendo a esconderse”: Abelardo de la Espriella reaccionó a bloqueos en la Circunvalar en Bogotá y lanzó advertencia a encapuchados

Una manifestación protagonizada por encapuchados que bloquearon la avenida Circunvalar, en Bogotá, fue controlada durante la tarde de este martes 13 de octubre, luego de la intervención de la fuerza pública. Así lo aseguró el presidente Abelardo de la Espriella, quien se pronunció sobre los hechos y cuestionó las acciones de quienes participaron en la protesta.

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“Este acto de terrorismo urbano duró una hora, cuando llegó el Esmad, estos bandidos salieron corriendo a esconderse”, escribió el mandatario a través de su cuenta en X.

En el mismo mensaje, De la Espriella aseguró que su Gobierno está preparado para responder ante este tipo de situaciones. “Estamos listos para defender a Colombia, por la razón o por la fuerza”, agregó, antes de cerrar su publicación con las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”.

Según los reportes conocidos durante la jornada, el bloqueo se presentó en inmediaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede Vivero, a la altura de la avenida Circunvalar con calle 12D. La situación generó afectaciones en la movilidad y obligó a realizar desvíos en algunos servicios de transporte público, incluidos los de TransMiZonal y las rutas alimentadoras.

La Secretaría de Gobierno informó que unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se desplazaban hasta el lugar para atender la situación. Después de aproximadamente una hora y media, el bloqueo fue superado y se restableció la movilidad en el sector.

Cabe resaltar que los hechos también generaron reacciones políticas, en medio de la discusión por el Decreto 1525, firmado por el Gobierno de De la Espriella, que establece disposiciones para la intervención de las autoridades durante las manifestaciones sociales.

La exrepresentante a la Cámara Carolina Arbeláez cuestionó lo ocurrido y pidió aplicar la nueva normativa frente a quienes incurran en actos violentos.

“Petro en la oposición llama a la calle y lo que aparecen son encapuchados bloqueando vías, quemando llantas y afectando a miles de ciudadanos que solo quieren llegar a sus casas a estar con sus hijos”, manifestó.

¿Qué establece el Decreto 1525 sobre las protestas?

Uno de los puntos centrales del decreto señala que la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación no debe convertirse en un requisito previo que impida actuar contra quienes ejecuten actos violentos durante una manifestación.

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“Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”, establece el documento.

La normativa también contempla que el diálogo pueda retomarse después del uso de la fuerza, siempre que hayan cesado las acciones violentas y se adopten medidas para garantizar los derechos tanto de quienes protestan como de las demás personas involucradas.