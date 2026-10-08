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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Irán

Putin le hace promesa al presidente de Irán en medio de la guerra y negociaciones estancadas: "Estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos"

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Masoud Pezeshkian y Vladimir Putin
Masoud Pezeshkian y Vladimir Putin
La reunión se produce mientras las conversaciones entre Teherán y Washington parecen estar en un punto muerto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, conversó este jueves con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, y prometió "hacer todo lo posible" para ayudar a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

"Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a la resolución de esta situación", dijo Putin antes de una cumbre regional en Turkmenistán.

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Asimismo, el presidente ruso, que ha sido acusado de ofrecer armas e inteligencia a Irán, añadió que el régomen había realizado "esfuerzos reales para poner fin a la guerra".

Asimismo, Kiev y los países occidentales han acusado a Irán de suministrar a Rusia drones Shahed y misiles de corto alcance para su uso contra Ucrania.

Agencias rusas de noticias aseguraron que Putin destacó la "evolución positiva" de las relaciones entre Irán y Rusia, que han reforzado sus vínculos diplomáticos y militares desde que Moscú lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022.

La reunión se dio antes de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), un grupo de antiguas repúblicas soviéticas, en la ciudad balnearia de Avaza, a orillas del mar Caspio.

Putin y Pezeshkian se habían reunido por última vez en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, en septiembre.

La reunión se produce mientras las conversaciones entre Teherán y Washington parecen estar en un punto muerto.

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Cabe recordar que Pezeshkian afirmó esta semana que las negociaciones con Washington carecían de "sentido".

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