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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Temblor

Servicio Geológico revela cuál es la zona de Colombia en la que más tiembla: hasta 30 sismos diarios y el 45% del total en el país

agosto 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Susto en Santander, Colombia: temblor de 5,2 de magnitud sacudió la región
Epicentro del Sismo. Foto: Servicio Geológico Colombiano
La explicación científica detrás de esta intensa actividad radica en la compleja interacción de fragmentos de placas tectónicas antiguas

En medio de lo que se ha considerado como una ola de temblores en varias partes del mundo y que en Colombia dejó semanas atrás uno de magnitud 7,4 con graves consecuencias, los ciudadanos se han mostrado preocupados por eventuales sismos a futuro.

El Servicio Geológico Colombiano reveló en las últimas horas cuál es la zona del país en donde más temblores se presentan.

El Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo el municipio de Los Santos en Santander, se ha convertido en la zona con mayor actividad telúrica de Colombia, concentrando cerca del 45% de los sismos que ocurren en el país, según reveló el Servicio Geológico Colombiano.

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Esta región presenta una concentración inusual de actividad sísmica de manera continua, registrando en promedio alrededor de 30 sismos diarios. El fenómeno convierte a esta área en un punto de particular interés para los científicos que estudian la dinámica tectónica del territorio colombiano.

La explicación científica detrás de esta intensa actividad radica en la compleja interacción de fragmentos de placas tectónicas antiguas. "La interpretación de datos geofísicos sugiere que el origen del Nido Sísmico de Bucaramanga se asocia a fragmentos de placas tectónicas antiguas ya inmersas o subducidas en el manto terrestre", explicó el Servicio Geológico Colombiano.

Estas placas interactúan de forma compleja en una zona reducida, generando sismos que tienen como epicentro al municipio de Los Santos. Las principales características de estos movimientos telúricos presentan dos aspectos fundamentales: su profundidad, en torno a los 150 kilómetros, y las bajas intensidades que representan en superficie.

A pesar de la frecuencia de los sismos, la entidad científica tranquilizó a la población explicando que la mayoría de estos eventos representan bajas intensidades. "Al ser sismos profundos, cuando las ondas sísmicas llegan a la superficie ya han perdido gran parte de su energía", señaló el organismo en su comunicado.

El Servicio Geológico Colombiano aprovechó para recordar que, aunque "los sismos no se pueden predecir", el monitoreo constante permite conocer que en Colombia tiembla, en promedio, 2,500 veces al mes. Esta información es fundamental para los estudios de amenaza sísmica que realiza la institución.

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Los estudios de amenaza sísmica que desarrolla continuamente el Servicio Geológico Colombiano permiten a las autoridades y a la población prepararse mejor ante posibles eventos de mayor magnitud. Esta preparación es crucial en un país ubicado en una zona de alta actividad tectónica como Colombia.

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