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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

"Que desemboque en unas elecciones libres": el Gobierno de Alemania se pronuncia sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Regreo de María Corina Machado a Venezuela - Foto: EFE
Regreo de María Corina Machado a Venezuela - Foto: EFE
El Ministerio de Exteriores de Alemania celebró, a través de su portavoz, Martin Giese, el regreso de la líder de la democracia a Venezuela.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela, tras más de 10 meses en el exilio, sigue generando todo tipo de reacciones a nivel mundial.

En las últimas horas, el Gobierno de Alemania se pronunció sobre el regreso de la líder democrática al país y destacó el objetivo de elecciones para una transición a la democracia.

El Ministerio de Exteriores de Alemania celebró, a través de su portavoz, Martin Giese, el regreso de la líder de la democracia a Venezuela.

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"Es otro paso del país hacia la apertura política y económica y hacia la transición democrática. Apoyamos una transición pacífica y democrática que desemboque en unas elecciones libres", indicó.

Además, al ser consultado sobre los detalles del regreso de la Nobel de Paz, Giese dejó entrever que su vuelta a Venezuela habría sido consentida por el régimen de Delcy Rodríguez.

"Las fronteras están vigiladas, así que no habrá ocurrido sin la voluntad del Gobierno", aseguró.

En ese mismo sentido, se pronunció también la Unión Europea.

A través de un comunicado, el organismo multilateral celebró el regreso de la líder democrática que permaneció por más de 10 meses por fuera del país.

"La Unión Europea celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela. El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", declaró la Unión Europea.

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A su vez, indicó que el regreso de la ganadora del Nobel de Paz es una oportunidad para una transición democrática en Venezuela que pueda conllevar a elecciones "libres y justas".

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por los propios venezolanos, con vistas a la celebración de elecciones libres y justas, respaldado por garantías creíbles y la plena participación de todas las fuerzas políticas", resaltó.

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