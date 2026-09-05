El nuevo plan de seguridad del gobierno De la Espriella ante una escalada terrorista del ELN en Colombia

Tras el ataque con drones del ELN contra una base militar, el Ministerio de Defensa ordenó un nuevo plan de seguridad y activar la campaña militar y policial Esparta en la región para fortalecer el bloqueo y corredor empleados por los grupos terroristas para movilizarse. Estas medidas, tomadas en un consejo extraordinario, se tomaron con el objetivo de frenar la ofensiva del ELN en toda la región del Catatumbo. En La ciudad de Cúcuta habrá toque de queda desde esta noche, ordenado por las autoridades.