Diosdado Cabello ironiza sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "¿Qué es lo que le impide venirse? Que se venga. ¿Cuál es el problema?"

El integrante de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, ironizó en su programa televisivo sobre el retorno de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, a Venezuela.

"El escándalo de esta semana, los cuentos que ellos se inventan, 'la Sayona' y su combo. ¿Qué es lo que le impide venirse? Que se venga. ¿Cuál es el problema, pues?", expresó Cabello de forma burlesca.

"Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga. Venga a rendirle cuentas a su gente. Ya va a cumplir un año que se fue", acotó.

Posteriormente, Cabello añadió: "Siempre echándole la culpa a los demás de sus irresponsabilidades".

Recientemente se dio a conocer que Machado estudia volver a Venezuela de forma abierta y acompañada por una delegación internacional, en un movimiento que podría suponer un cambio radical ante los intentos discretos que realizó en los últimos meses.

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La posibilidad fue revelada por el diario español ABC, esto después de que la dirigente acumulara al menos siete intentos que no resultaron para volver al país.

Machado, recordemos, salió de Venezuela a finales de 2025 en una operación que le permitió viajar a Oslo (Noruega) para recibir el premio Nobel de Paz.

Desde entonces, la fundadora de la formación política Vente Venezuela ha permanecido fuera de su país.

El regreso de Machado continúa sin concretarse. No obstante, la dirigente ha reiterado que su intención es retornar a Venezuela y participar en la transición política del país.