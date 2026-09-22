Asamblea General de la ONU Programa: El Informativo Encuentros y desplantes: esto es lo que dio de qué hablar en la Asamblea de la ONU septiembre 22, 2026 Por: Redacción NTN24 Hubo desplantes, encuentros y situaciones entre mandatarios que han dado de qué hablar. También le puede interesar Régimen venezolano "Estados Unidos sabe que Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello son parte directa del Cartel de los Soles": analista Asamblea General de la ONU Encuentros y desplantes: esto es lo que dio de qué hablar en la Asamblea de la ONU Vicente Fox "Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump María Corina Machado María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas Vicente Fox "Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox Encuentro EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump Compartir en: