¿Qué se sabe del proyectil que impactó un buque en el estrecho de Ormuz?

Un proyectil de origen desconocido impactó un buque en el estrecho de Ormuz, provocando un incendio a bordo que ya ha sido extinguido, según informó el martes una agencia marítima británica.

El buque fue alcanzado el lunes por la noche, pero la tripulación se encuentra a salvo, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

"El incendio ya ha sido extinguido y el buque continúa su travesía", indicó la agencia. "No se ha reportado ningún impacto ambiental ni se ha realizado ninguna evaluación de daños".

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán amenaza con más ataques mientras espera respuesta de Estados Unidos sobre Ormuz o

El estrecho de Ormuz se encuentra actualmente en el centro de la guerra en Oriente Medio entre el régimen de Irán y Estados Unidos.

Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo transitaba por esta ruta marítima estratégica.

Sin embargo, desde el inicio del conflicto, Teherán ha estado bloqueando el paso de buques comerciales, disparando contra aquellos a los que acusa de cruzar sin autorización.

Washington ha respondido con un contrabloqueo de los puertos iraníes en un intento por impedir que Teherán exporte su petróleo.

Irán intensificó este martes su retórica con más amenazas de ataques contra infraestructuras en todo Oriente Medio, mientras está a la espera de una respuesta de Washington a su último plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de Teherán, pero el ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó el lunes que espera una respuesta oficial en los próximos días.

Los combates han remitido en las últimas semanas pese a los ataques de Teherán a buques en el estrecho. Washington privilegia por su parte la presión económica sobre la república islámica.