NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Irán

¿Qué se sabe del proyectil que impactó un buque en el estrecho de Ormuz?

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Irán cerró el estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
Irán cerró el estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
El buque fue alcanzado el lunes por la noche, pero la tripulación se encuentra a salvo, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

Un proyectil de origen desconocido impactó un buque en el estrecho de Ormuz, provocando un incendio a bordo que ya ha sido extinguido, según informó el martes una agencia marítima británica.

El buque fue alcanzado el lunes por la noche, pero la tripulación se encuentra a salvo, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

"El incendio ya ha sido extinguido y el buque continúa su travesía", indicó la agencia. "No se ha reportado ningún impacto ambiental ni se ha realizado ninguna evaluación de daños".

o

El estrecho de Ormuz se encuentra actualmente en el centro de la guerra en Oriente Medio entre el régimen de Irán y Estados Unidos.

Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo transitaba por esta ruta marítima estratégica.

Sin embargo, desde el inicio del conflicto, Teherán ha estado bloqueando el paso de buques comerciales, disparando contra aquellos a los que acusa de cruzar sin autorización.

Washington ha respondido con un contrabloqueo de los puertos iraníes en un intento por impedir que Teherán exporte su petróleo.

Irán intensificó este martes su retórica con más amenazas de ataques contra infraestructuras en todo Oriente Medio, mientras está a la espera de una respuesta de Washington a su último plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de Teherán, pero el ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó el lunes que espera una respuesta oficial en los próximos días.

Los combates han remitido en las últimas semanas pese a los ataques de Teherán a buques en el estrecho. Washington privilegia por su parte la presión económica sobre la república islámica.

Temas relacionados:

Irán

estrecho de Ormuz

Ataque

Embarcaciones

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Responsabilizo, también a la administración Trump, por la muerte de la prisionera política Eliener Sánchez”: activista venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Para mi Gustavo Petro es un antisemita profesional”: internacionalista experto en el Medio Oriente

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Tratan de sobrevivir y no lo logran": excuñado de Nicolás Maduro Guerra pillado con 50 kg de coca en aeropuerto de España

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

La app cifrada con la que la Delcy Rodríguez intercambiaba mensajes sobre petróleo venezolano con Aldama

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Policía de Reino Unido arresta a sospechosos por presunto complot para atacar base militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: Canva
Costa Rica

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Claudia Macero (i), Pedro Uchurrurtu (c) y Magalli Meda, asilados en la residencia del embajador de Argentina-Foto: EFE
María Corina Machado

Claudia Macero, colaboradora de María Corina Machado, llegó a Venezuela tras más de dos años en el exilio

Censura a medios de comunicación en Venezuela - Foto: EFE
Censura

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Plaza San Francisco en Quito- CANVA
Ecuador

Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía

Abelardo de la Espriella/ Miguel Uribe Turbay - Fotos EFE
Líder

¿Qué sigue tras la caída de cabecilla guerrillero y pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe?

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Fotos: EFE-AFP
Régimen cubano

Administración Trump advierte al régimen cubano de "seguir" el ejemplo de Maduro si amenaza a EEUU

Escudo de las Américas - AFP
Escudo de las Américas

Ministro de Defensa de Colombia aclaró la posible llegada de tropas de Estados Unidos con la adhesión al Escudo de las Américas: “No estamos vendiendo ni la soberanía, ni aquí van a pasar tropas”

Policías de ICE-Foto: AFP
ICE

ICE detiene en Estados Unidos a periodista nicaragüense a quien el régimen de Ortega despojó de su nacionalidad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Fotos: EFE-AFP
Régimen cubano

Administración Trump advierte al régimen cubano de "seguir" el ejemplo de Maduro si amenaza a EEUU

Escudo de las Américas - AFP
Escudo de las Américas

Ministro de Defensa de Colombia aclaró la posible llegada de tropas de Estados Unidos con la adhesión al Escudo de las Américas: “No estamos vendiendo ni la soberanía, ni aquí van a pasar tropas”

Unión Europea / AFP
Unión Europea

País rechaza en referendo negociar su entrada a la Unión Europea: desde Bruselas hubo pronunciamiento

Policías de ICE-Foto: AFP
ICE

ICE detiene en Estados Unidos a periodista nicaragüense a quien el régimen de Ortega despojó de su nacionalidad

Mujer expone el precio del litro de leche en Venezuela - Fotos: X / EFE
Inflación en Venezuela

Mujer se hace viral en redes por exponer el precio del litro de leche en Venezuela: "Está muy cara; en Perú esto vale poco más de un dólar"

Mural del Chavo del 8 - Foto EFE
El Chavo del 8

Preocupación por el estado de salud de famosa actriz de 'El Chavo del 8' tras ser hospitalizada y sometida a una cirugía

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Donald Trump anuncia que la Casa Blanca renombrará a la inteligencia artificial: este es el término que se utilizará oficialmente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023