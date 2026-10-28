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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sus tasas de interés sin cambios a pocos días de las elecciones de medio término

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Reserva Federal de Estados Unidos - Foto de EFE
Reserva Federal de Estados Unidos - Foto de EFE
El banco central no ha alcanzado su objetivo de inflación a largo plazo desde hace más de cinco años, con los hogares y las empresas golpeados por aumentos de precios persistentes.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) optó este miércoles por mantener sin cambios sus tipos de interés de referencia, a pocos días de unas elecciones legislativas en Estados Unidos muy centradas en la inflación.

El mantenimiento de los tipos entre el 3,75% y el 4% fue desaprobado por dos responsables de política monetaria de un total de doce. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, querían un aumento de un cuarto de punto.

El comité de política monetaria del banco central (FOMC) argumentó que necesita contar con más datos, después de haber subido las tasas por primera vez en tres años en su reunión anterior, en septiembre.

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"La acumulación de más información ayudará al comité a determinar la postura de política (monetaria) adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2%", indicó en un comunicado.

Dos miembros del comité pidieron un aumento inmediato de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de referencia.

El banco central no ha alcanzado su objetivo de inflación a largo plazo desde hace más de cinco años, con los hogares y las empresas golpeados por aumentos de precios persistentes.

La guerra contra el régimen de Irán, lanzada a finales de febrero junto a Israel, ha disparado los precios de la energía y alimentado la inflación interna, ya atizada por sus políticas arancelarias.

Los precios también se han visto impulsados por un boom de inversión en inteligencia artificial (IA) y la construcción de enormes centros de datos para respaldarla.

La decisión llega seis días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata busca arrebatar a los republicanos de Trump el control de ambas cámaras del Congreso.

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La gestión de la economía por parte de Trump ha sido un tema clave a lo largo de la campaña, con los hogares de clase trabajadora de todo el país luchando por llegar a fin de mes pese a un crecimiento económico general en gran medida estable.

La inflación al consumidor en Estados Unidos fue más alta de lo esperado en septiembre, situándose en 3,7%, nuevamente cerca del máximo en tres años alcanzado en mayo. Aun así, altos responsables de la Fed han señalado que no veían urgencia en subir las tasas de nuevo de inmediato.

En unas declaraciones en Bangkok a principios de este mes, el presidente del banco central, Kevin Warsh, dijo que las condiciones económicas estadounidenses se habían "ajustado en líneas generales" a las previsiones de los responsables de política monetaria, alimentando las especulaciones de que la Fed podría hacer una pausa en la reunión de octubre, como finalmente ocurrió.

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