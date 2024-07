"Quiero que sepan que no tenemos miedo": Daniel Noboa tras operativo militar en Durán, Ecuador

El Gobierno de Ecuador, en cabeza del presidente Daniel Noboa, llevó a cabo un operativo militar y policial en el cantón Durán, ubicado en la provincia de Guayas.

Según dijo el mandatario a través de sus redes sociales, se trató del primer paso para la “toma definitiva” de esta zona de alta peligrosidad por parte del Gobierno Central.

“Hemos intervenido el sector La Delia con 1.100 efectivos militares y policiales, y encontramos una oficina paralela al Municipio de Durán desde la cual se realizaban trámites que contribuyen al tráfico de tierras y negocios ilícitos”, señaló.

Vestido con implementos de seguridad militares y desde un atril, el mandatario envió un mensaje a la delincuencia común. “Quiero que sepan que no tenemos miedo, no le debemos nada a nadie y no venimos con promesas de un día”.

Además, agregó que “el viejo Ecuador quiere que Durán siga siendo una sede del narcotráfico”, pero su Gobierno está ahí “para enfrentarlos de una vez por todas”.

En videos divulgados en redes sociales se vio una caravana en la que se movilizaban varios vehículos militares por las calles del país con dirección a Durán, que a su vez llevaban consigo varias banderas de Ecuador.

Asimismo, el personal policial fue captado adelantando requisas a ciudadanos del común en la zona.

Según adelanto el mandatario, se vienen “acciones más drásticas” para combatir la delincuencia común en esta zona de Ecuador.

"La intervención será integral para brindar seguridad y servicios sociales a los duraneños", detalló la Presidencia en las redes sociales.