"Todo nuestro personal ya está trabajando en la Embajada de EE. UU. en Caracas; seguimos impulsando el plan de tres fases de Trump y Rubio": John Barrett

Este viernes 23 de octubre, John Barrett, diplomático de Estados Unidos que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. para Venezuela, anunció que la sede diplomática de la Unión Americana está operando al 100%.

A través de un video compartido en la cuenta oficial de la red social Instagram de la Embajada de los EE. UU. en Caracas, Barrett sostuvo: "Hoy anunciamos un gran paso: todo nuestro personal ya está trabajando desde nuestra embajada en Caracas".

A su vez, antes de finalizar el mensaje, el diplomático detalló que "Desde Valle Arriba" se sigue "impulsando el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio".

El mencionado plan de tres fases para Venezuela, recordemos, contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática. Esto, bajo supervisión de Estados Unidos.

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Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

Posterior a la detención del tirano, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, actual jefa encargada del régimen venezolano, ha experimentado un giro radical.

Puntualmente, el gobernante republicano y la sucesora de Maduro han tenido un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".

A pesar de esta "alianza", a día de hoy Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.

La definición del calendario electoral se mantiene como un "asunto pendiente" dentro del diálogo político en el que participan integrantes del chavismo y dirigentes de la oposición.