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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Bill Gates

"Los ciberataques serán el mayor desafío": la advertencia de Bill Gates sobre la inteligencia artificial

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Bill Gates, empresario de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Bill Gates, empresario de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
El cofundador de Microsoft consideró que diferentes individuos o grupos podrían aprovechar las capacidades de la IA para ejecutar actividades perjudiciales.

Bill Gates, reconocido empresario de los Estados Unidos, manifestó su preocupación por el uso de la inteligencia artificial (IA).

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El cofundador de Microsoft se refirió puntualmente a las actividades de piratería informática.

En ese sentido, advirtió que los ataques cibernéticos podrían convertirse en uno de los principales desafíos durante el próximo año.

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Durante una entrevista concedida al medio de comunicación ABC News, Gates señaló: "Los ciberataques serán sin duda el desafío más destacable al que nos enfrentaremos".

Además, consideró que diferentes individuos o grupos podrían aprovechar las capacidades de la IA para ejecutar actividades perjudiciales.

"El verdadero peligro, en este momento, no es que la IA se vuelva incontrolable, más bien que personas malintencionadas la utilicen", acotó.

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Entretanto, cuestionó la capacidad de los mecanismos de protección implementados por algunas compañías tecnológicas.

¿Qué son los ciberataques?

Son intentos deliberados y maliciosos de acceder sin autorización, alterar, dañar, robar o destruir sistemas informáticos, redes, dispositivos digitales o datos.

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