Reaparece el líder supremo iraní con amenaza a Estados Unidos: "No pasará mucho tiempo"

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, reapareció este lunes y lanzó una amenaza al Gobierno Trump, señalando que Estados Unidos se verá obligado a abandonar Oriente Medio tras sufrir "dolorosos golpes".

El comunicado fue difundido por la televisión estatal del régimen en medio de dudas sobre el paradero de Jamenei, que se cree resultó gravemente herido tras un ataque estadounidense.

Jamenei, que no se ha visto en público desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, hizo estas declaraciones pese a los intentos de reactivar las conversaciones con miras a poner fin a los combates.

"Hoy, después de haber sufrido dolorosos golpes a manos de valientes combatientes y de los guardianes del estrecho de Ormuz, ellos (los enemigos) no se atreven a ir más allá del mar Arábigo", dijo Jamenei en la declaración escrita que se le atribuye.

"Donde sea que se hayan atrevido a correr este riesgo, solo han provocado daño sobre sí mismos. No pasará mucho tiempo antes de que el propio mar Arábigo también se libre de su presencia", agregó.

El mar Arábigo, que se extiende desde la península arábiga hacia la India, al este, es un corredor marítimo clave que conduce a las costas de Irán y al estrecho de Ormuz.

Mientras tanto sigue la puja entre Irán y Estados Unidos por el control de Ormuz que no para desde que la guerra en Oriente Medio.

Antes del inicio de la guerra, esta ruta estratégica de navegación transportaba alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

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No obstante, la teocracia de Teherán impuso un bloqueo sobre Ormuz tras el comienzo de la guerra, lo que llevó a Washington a responder con un cerco sobre los puertos iraníes.

Justamente esto ocurre horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) salió al paso este lunes a una declaración de un alto mando militar iraní, quien aseguró que Teherán mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz.

La autoridad militar estadounidense calificó esa afirmación como falsa y sostuvo que el tránsito marítimo por esta estratégica vía continúa, aunque en niveles muy inferiores a los registrados antes del actual conflicto.

La declaración iraní fue realizada por el contraalmirante Habibollah Sayyari, alto comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, quien afirmó que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica controla la parte occidental del estrecho y el golfo Pérsico, mientras que la Armada iraní controla el sector oriental y áreas del mar de Omán.