Alcaraz vuelve al US Open con triunfo tras cuatro meses sin competir y avanza a segunda ronda

Carlos Alcaraz inició con éxito la defensa de su título del US Open al ganarle al ruso Roman Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4, en un encuentro que reflejó mucho más que una victoria en primera ronda.

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El español, número tres del mundo, volvió al cuadro individual de un Grand Slam luego de 139 días de ausencia por una lesión en la muñeca en el brazo derecho que lo obligó a no poder disputar el Roland Garros y Wimbledon. Su último partido individual previo al US Open había sido en Barcelona.

La duda más grande estaba justamente en de qué forma respondería su muñeca luego de tanto tiempo sin competir en individuales.

Alcaraz despejó buena parte de esas dudas con una actuación muy bien hecha ante Safiullin, en la que pudo usar su derecha con normalidad y sostener la intensidad en las dos horas y 21 minutos que duró el partido.

El resultado de igual forma le permite empezar con buen pie un campeonato importante para su temporada. Alcaraz llega a Nueva York como campeón defensor y con la posibilidad de triunfar en el torneo que ganó por primera vez en 2022.

Su retorno se produce de igual forma luego de una temporada marcada por grandes resultados. El español se consagró con el Abierto de Australia y Roland Garros, así como también llegó a la final de Wimbledon. Su ausencia por varios meses hizo crecer dudas sobre su estado físico, sobre todo porque tuvo que renunciar a torneos de gran relevancia de preparación sobre pista dura.

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Antes del US Open, Alcaraz no pudo jugar en Cincinnati, donde defendía el título; esto por sus problemas físicos. No obstante, luego participó en el dobles mixto con Serena Williams como preparación para su retorno al nivel competitivo.

Ahora bien, va a tener que superar un nuevo examen. Su próximo rival será el portugués Jaime Faria, número 72 del mundo, el cual avanzó a la segunda ronda y va ser el siguiente obstáculo en el camino del español a la defensa del título.