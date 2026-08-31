NTN24
Lunes, 31 de agosto de 2026
Lunes, 31 de agosto de 2026
Carlos Alcaraz

Alcaraz vuelve al US Open con triunfo tras cuatro meses sin competir y avanza a segunda ronda

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Carlos Alcaraz | Foto: EFE
Carlos Alcaraz | Foto: EFE
El español ha vencido a Roman Safiullin en tres sets en su muy esperado regreso al Grand Slam que consiguió en 2025.

Carlos Alcaraz inició con éxito la defensa de su título del US Open al ganarle al ruso Roman Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4, en un encuentro que reflejó mucho más que una victoria en primera ronda.

o

El español, número tres del mundo, volvió al cuadro individual de un Grand Slam luego de 139 días de ausencia por una lesión en la muñeca en el brazo derecho que lo obligó a no poder disputar el Roland Garros y Wimbledon. Su último partido individual previo al US Open había sido en Barcelona.

La duda más grande estaba justamente en de qué forma respondería su muñeca luego de tanto tiempo sin competir en individuales.

Alcaraz despejó buena parte de esas dudas con una actuación muy bien hecha ante Safiullin, en la que pudo usar su derecha con normalidad y sostener la intensidad en las dos horas y 21 minutos que duró el partido.

El resultado de igual forma le permite empezar con buen pie un campeonato importante para su temporada. Alcaraz llega a Nueva York como campeón defensor y con la posibilidad de triunfar en el torneo que ganó por primera vez en 2022.

Su retorno se produce de igual forma luego de una temporada marcada por grandes resultados. El español se consagró con el Abierto de Australia y Roland Garros, así como también llegó a la final de Wimbledon. Su ausencia por varios meses hizo crecer dudas sobre su estado físico, sobre todo porque tuvo que renunciar a torneos de gran relevancia de preparación sobre pista dura.

o

Antes del US Open, Alcaraz no pudo jugar en Cincinnati, donde defendía el título; esto por sus problemas físicos. No obstante, luego participó en el dobles mixto con Serena Williams como preparación para su retorno al nivel competitivo.

Ahora bien, va a tener que superar un nuevo examen. Su próximo rival será el portugués Jaime Faria, número 72 del mundo, el cual avanzó a la segunda ronda y va ser el siguiente obstáculo en el camino del español a la defensa del título.

Temas relacionados:

Carlos Alcaraz

Tenis

Deportes

Abierto de Estados Unidos

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela tiene que pagar a EE. UU. la intervención militar del 3 de enero": experto sobre pacto petrolero

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así fue el impresionante bombardeo de EE. UU. contra lanzadores de misiles del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Las cuentas no cuadran": sociólogo sobre pacto petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Hija de Fernando Villavicencio habla sobre la captura de José Serrano - Foto: X @DanielNoboaOk
Fernando Villavicencio

“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

Fue lanzado el telescopio Nancy Roman
Telescopio

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Sinaloa, México - Foto: EFE
Sinaloa

¿Qué hay detrás de la política en Sinaloa, México, con nueva gobernadora tras escándalos?

Inicia plan de desarticulación contra la criminalidad en Bogotá por orden del presidente - Fotos: EFE/AFP
Criminales

Por orden de De la Espriella, inicia plan en Bogotá para desarticular estructuras criminales

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Cuestionan a Estados Unidos por pactar acuerdo petrolero con la "camarilla criminal" del régimen venezolano

Más de Deportes

Ver más
Jóvenes jugando al fútbol de playa en una costa soleada - Foto de referencia: Pexels
Vinotinto

La Vinotinto Sub-20 de fútbol playa clasificó a las semifinales del Sudamericano que se disputa en Perú

El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha'. (EFE)
Vozinha

Así fue la presentación de Vozinha ante 30 mil fanáticos del Colo Colo en estadio en Chile: hubo hasta sorpresivo aterrizaje en la grama

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone- Foto: EFE
Fútbol

Simeone descarta la salida de Julián Álvarez y reafirma su rol como eje del Atlético de Madrid

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Consecuencias del terremoto en Pereira, Colombia -Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Así quedó importante estadio de Pereira tras el terremoto: autoridades piden no acercarse

María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado reacciona a recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Habrá memoria, justicia y reparación"

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda de Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"Me disculpo si las imágenes fueron sensibles": ministro de Vivienda de Colombia se pronuncia tras ser visto de vacaciones luego del devastador terremoto

Balancín de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Petróleo en Venezuela

Venezuela elevó su producción de petróleo a 1,117 millones de barriles diarios en julio, según la OPEP

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Giro radical en Colombia: con De la Espriella termina complicidad con dictaduras de la región

El dictador Nicolás Maduro-Foto: Redes/Canva
Nicolás Maduro

Las supuestas fotos de Maduro en prisión y “la V” de la burla contra el pueblo de Venezuela

Volcán de lodo hizo erupción en Urabá - Redes sociales
Urabá

Volcán de lodo de San Pedro de Urabá hizo erupción y generó pánico en zona de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023