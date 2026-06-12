Régimen cubano genera expectativa con supuestas reformas económicas, pero sin medidas concretas o sobre temas que ya habían sido anunciados

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció este viernes un paquete de reformas económicas que aunque inicialmente generó expectativas, carece de medidas concretas para enfrentar la profunda crisis que el mismo régimen ha provocado en la isla.

La prensa de la dictadura anticipó cambios que incluirían nuevos actores en el turismo, importación y exportación directa, eliminación de actividades prohibidas, reducción del aparato estatal y entrada de nuevos actores a la gestión energética.

"Para las formas de gestión no estatales, las actividades prohibidas van a ser limitadas para que su objeto sea lo más amplio posible", afirmó Díaz-Canel.

Sin embargo, la mayoría de estas medidas ya habían sido anunciadas previamente o carecen de especificaciones concretas.

El economista cubano Pedro Monreal reaccionó con escepticismo, según recoge el portal 14ymedio.com: "Pragmatismo tardío sin aparentes conexiones claras entre las medidas. Sin resolver primero un marco de inserción internacional medianamente funcional, nada de lo otro podría ser eficaz".

Por ejemplo, la reducción del aparato estatal, presentada como novedad, fue adelantada en mayo con un proyecto de ley. El número de ministerios baja de 27 a 20, pero se crea uno de Información y Comunicación Social que, según analistas, funcionará como instrumento de control ideológico.

En materia agrícola, el proyecto de Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales consagra la propiedad estatal de la mayoría de los terrenos y prohíbe expresamente la venta a no cubanos.

El presidente también habló de retención de capital humano mediante mejoras salariales, sin explicar cómo se financiarían en una economía devastada. Además, mencionó el fomento del comercio con facturación electrónica, a pesar del precario sistema de telecomunicaciones en la isla.

"Después de tanta gesticulación mediática, el anuncio quedó en nada cuando Cubadebate publicó las palabras del mandatario, en un largo encuentro con la prensa cuya duración no se correspondió con la novedad. Todo lo anunciado forma parte del llamado Programa Económico y Social para el 2026. Solo en el turismo se avista una posibilidad, tan inconcreta que no puede calificarse de anuncio", agregó el portal 14ymedio.com.

Tras los anuncios de Miguel Díaz-Canel, el representante estadounidense Carlos Giménez aseguró: "Ningún invento cosmético de estos los salvará de lo que les viene arriba. ¡No engañas a nadie! Su crueldad y profunda incompetencia ha destruido la economía de Cuba y ha obligado al pueblo a vivir en la absoluta miseria".