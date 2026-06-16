Régimen de Irán amenaza con una "dura respuesta" a las ofensivas del Ejército de Israel en Líbano

Este martes 16 de junio, el régimen de Irán amenazó con una "dura respuesta" a las ofensivas del Ejército de Israel en Líbano.

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La dictadura de los ayatolás amenazó con responder a Israel después de que bombardeara el sur de Líbano dejando cuatro personas muertas.

"Si el ejército infanticida del régimen sionista no pone fin a sus actos de agresión en el sur de Líbano, debería esperar una dura respuesta de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", dijo el mando central del ejército iraní afín al régimen, Jatam Al Anbiya.

A su vez, Al Anbiya aseguró que Israel violó el alto al fuego en Líbano "84 veces" desde que se anunció el alto el fuego.

La guerra entre Israel y Hezbolá ha escalado con una intensa campaña de bombardeos que golpea incluso áreas densamente pobladas.

A pesar de que la mediación internacional impulsó recientes acuerdos de alto el fuego, estos se han visto sistemáticamente interrumpidos.

A inicios del presente mes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el acuerdo de tregua alcanzado con Líbano otorga al ejército la "libertad" de atacar Beirut si Hezbolá agrede a comunidades en Israel y reiteró que las operaciones continuarán.

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Esta "declaración de principios", dijo Katz en referencia al acuerdo, prevé que las fuerzas israelíes en el sur de Líbano continúen "sus operaciones de fuego y terrestres, desmantelando la infraestructura terrorista en el terreno".

También contempla el mantenimiento de la "zona de seguridad" fronteriza "sin regreso de la población" libanesa que ha sido evacuada del sur del país, agregó el ministro.