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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Marco Rubio

Crucial encuentro entre el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo, y el secretario de Estado Marco Rubio en Washington

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
José Manuel Restrepo y Marco Rubio - AFP
José Manuel Restrepo y Marco Rubio - AFP
La reunión duró cerca de 45 minutos y fue catalogada por los asistentes, entre quienes se encontraba el canciller designado, Omar Bula, como "muy productiva".

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y varios ministros designados del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella se reunieron este miércoles con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

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El encuentro concluyó hacia las 10:20 de la mañana. Los integrantes de la delegación salieron del Departamento de Estado sin ofrecer declaraciones a la prensa.

La reunión duró cerca de 45 minutos y fue catalogada por los asistentes, entre quienes se encontraba el canciller designado, Omar Bula, como "muy productiva" para fortalecer las relaciones entre ambos países de cara al gobierno entrante, que empezará el día de la posesión de Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto.

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Este encuentro con Marco Rubio se dio en medio de una agenda de alto nivel que la delegación colombiana adelanta en Washington para generar confianza entre los principales actores políticos y reafirmar su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Cabe recordar que, en días pasados, el secretario de Estado compartió públicamente una carta en la que se evidencia el rechazo de los países integrantes del Escudo de las Américas a los llamados al desconocimiento de la elección de Abelardo De La Espriella.

Los países que integran el Escudo de las Américas son Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

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En la carta expresaron su "profunda preocupación" por el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia.

"Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de derecho", aseguraron.

Finalmente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció al secretario de Estado y aseguró el interés de Colombia por integrarse al Escudo de las Américas.

"Por instrucción del presidente electo, Abelardo De La Espriella, uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio", expresó.

Subrayó que "junto a los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, agradecimos el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación entre nuestros países".

"Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional", afirmó.

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