“Queremos que Trump vea la realidad”: Familiar de un de los presos políticos en Venezuela

Jessica Castro, sobrina de Gustavo Adolfo Hernández Barranco, uno de los 32 detenidos por el caso Gedeón, una incursión marítima fallida que fue catalogada como un intento de invasión terrorista por el régimen, habló en La Tarde de NTN24 sobre los presos políticos que quedan en Venezuela.

Ella es una de las tantas personas que está en el campamento a las afueras de la embajada de Estados Unidos en Caracas y aseguró que no les han dado respuesta a la petición que hicieron de ver en libertad a todos los presos políticos.

“No hemos recibido respuesta, nos dicen que tengamos paciencia que eso es como una cadena donde va escalando la información hasta que llegue a la persona indicada, pero ya ha pasado una semana y no han salido a hablarnos nada, pero si nos están tomando fotos sin respuesta alguna”, aseveró.

También habló del Fuerte Guaicaipuro: “A pesar que decían que el Helicoide era el peor centro de torturas, creo que se queda corto ante el Fuerte Guaicaipuro, las torturas son tres veces peores”.

También le hizo una solicitud al gobierno de Donald Trump: “Entendemos que Donald Trump es el mediador, fue el que comenzó el 3 de enero con el tema de la liberación de los presos políticos y vamos tres meses y seguimos en lo mismo, le pedimos al señor Trump que nos escuche y vea la realidad de lo que pasa en Venezuela”.

“Ellos no quieren liberar porque saben que al final tienen que dar respuestas sobre las personas desaparecidas”, complementó Jessica Castro.