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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Fútbol

Selección sudamericana cae goleada por 3 a 0 en el debut de su técnico tras el Mundial

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Amistoso entre Ecuador y Corea del Sur - Foto: EFE
Amistoso entre Ecuador y Corea del Sur - Foto: EFE
Dura derrota en el inicio de este nuevo ciclo al mando de un técnico que debutó como seleccionador.

Las selecciones sudamericanas vuelven al ruedo por estos días tras disputarse el Mundial 2026. Algunas de ellas cambiaron de entrenador tras la cita orbital y preparan lo que será las próximas eliminatorias y la Copa América de 2028.

En el estreno del entrenador argentino Marcelo Gallardo, Ecuador cayó estrepitosamente por 3-0 ante Corea del Sur este jueves en Suwon, en el primer partido de la gira asiática de la Tricolor.

Tras una primera parte de escasa calidad para ambos equipos, los locales fueron muy superiores en el segundo periodo y se llevaron la victoria con los goles de Oh Hyeon-gyu (54'), el astro Son Heung-min (58') y Lee Dong-gyeong (86').

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Derrota dura para Ecuador en el inicio de este nuevo ciclo al mando de un técnico que debutó como seleccionador y que ha cosechado una buena fama en los banquillos sudamericanos tras alzar más trofeos que nadie en River Plate (14).

La Tricolor, sin embargo, tiene la excusa de que le faltaban varias piezas básicas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez, ausentes en esta gira por lesión.

"No fue el debut esperado", admitió Gallardo en una rueda de prensa.

Al equipo le "empezó a pasar factura todo lo ya conocido: el viaje, el poco descanso, las pocas horas de dormir y demás. Lo sufrimos", agregó.

Lo que sí quedó en el debe del Muñeco, de 50 años, es su apuesta por Hernán Galíndez.

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El veterano portero de 39 años, quien había anunciado su retiro internacional tras el Mundial 2026, fue titular y quedó señalado en los dos primeros goles.

Para ser un partido amistoso, ambos equipos se emplearon con dureza en una primera parte bronca y con más tarjetas amarillas que ocasiones de gol: cuatro para Ecuador y dos para Corea del Sur al descanso.

El amistoso, el primero para ambos combinados tras la Copa del Mundo, tuvo también otra cara nueva, la del español Robert Moreno como DT de los surcoreanos.

En la segunda parte, los del exseleccionador español subieron una marcha en su juego y la Tri se quedó sin argumentos para responder a la ofensiva asiática.

"A partir de que los minutos fueron pasando, nos fuimos diluyendo física y mentalmente y nos empezó a hacer cuesta arriba" en duelo, dijo Gallardo.

El estratega reconoció que a la Tricolor le "costó finalizar ataques prometedores", un problema que marcó el paso de su predecesor, su compatriota Sebastián Beccacece.

Sin embargo, destacó la "personalidad" y "frescura" que aportó el debutante Riquelme Angulo.

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