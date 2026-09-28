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Venezuela

Régimen venezolano y representantes de la Asamblea Nacional de 2015 se verán las caras a mediados de octubre: estos son los temas pendientes

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jorge Millán, diputado de la Asamblea de 2015 en Venezuela. (EFE)
Jorge Millán, diputado de la Asamblea de 2015 en Venezuela. (EFE)
La mesa que abarcará derechos políticos y civiles no ha sido instalada en el segundo ciclo de conversaciones y quedó prevista para mediados de octubre.

La discusión acerca de las garantías políticas y civiles quedó pendiente en el segundo ciclo de conversaciones entre representantes del régimen chavista y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, razón por la que las partes prevén abordar estos asuntos en una nueva ronda a mediados de octubre.

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Jorge Millán, diputado de la AN de 2015 e integrante de la delegación que participa en las conversaciones, afirmó que la instancia destinada específicamente a tratar las garantías políticas no llegó a instalarse en esta etapa.

“En esta oportunidad no se instaló la mesa de garantías políticas y civiles, que es la que le compete el tema y aspiramos que el próximo ciclo, que será a mediados de octubre, ya iniciar con fuerza la revisión de todos estos procesos de garantías políticas”, aseguró Millán en una entrevista con Shirley Varnagy, en Circuito Onda.

Entre los asuntos que la delegación de la AN de 2015 contempla llevar a esa mesa están las condiciones para el retorno de dirigentes políticos que se mantienen fuera de Venezuela, el levantamiento de inhabilitaciones y la situación de partidos políticos que sus órganos directivos han sido modificados por medio de decisiones judiciales vinculadas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Millán indicó igualmente que el caso de María Corina Machado hace parte de los asuntos relacionados con el retorno de dirigentes políticos. Según explicó, la delegación ve que las garantías tienen que permitir el ejercicio de los derechos políticos sin temor a detenciones o persecuciones.

El diputado aseguró que la recuperación de estos derechos son una condición cuya delegación ve necesaria para progresar a futuros procesos electorales.

“Ha quedado pendiente para nosotros un tema que es fundamental para Venezuela, que son las garantías políticas”, expresó Millán, quien las vinculó con la necesidad de poseer condiciones para unas elecciones libres y democráticas.

Otro de los puntos pendientes es la definición de una fecha para las siguientes elecciones presidenciales. Millán afirmó que este asunto aun no fue discutido de manera formal en la mesa, pero hace parte de la agenda de conversaciones.

La declaración nace luego de que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del régimen chavista, asegurara que los próximos comicios presidenciales se harán “en el lapso que establece la Constitución”.

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Millán describió esa afirmación como una declaración unilateral e indicó que todavía no existe una definición que se haya acordado dentro de las conversaciones.

La delegación de la AN de 2015 busca que, previo avanzar a unas elecciones, tienen que establecerse condiciones que tengan relación con el funcionamiento de los partidos políticos, el ejercicio de los liderazgos y los derechos ciudadanos.

El tercer ciclo de conversaciones está previsto para mitad de octubre, cuando las partes esperan reanudar la discusión acerca de las garantías políticas y civiles y otros asuntos que han quedado pendientes en esta segunda etapa.

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