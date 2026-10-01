Registran temblor de magnitud 3,2 en Colombia en una zona cercana al volcán Puracé: esto se sabe

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPOP), confirmó un evento sismológico registrado a las 18:40 del jueves 1 de octubre de 2026.

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Según la información, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3.2, con un estatus de revisión manual por parte de los analistas de la red nacional. Aunque la magnitud es moderada, la característica determinante fue su escasa profundidad, de 9 km, por lo que fue categorizado como un sismo superficial, menor a 30 km.

Cabe resaltar que, debido a que no fue tan profundo, esto hizo que la vibración del terreno fuera percibida con notable fuerza por los habitantes de la zona del epicentro y poblaciones aledañas.

El epicentro se ubicó en las coordenadas geográficas 2.40° de latitud norte y -76.34° de longitud oeste, correspondientes al municipio de Totoró, en el departamento del Cauca. Cabe precisar que, aunque en primeros reportes ciudadanos se asoció al Valle del Cauca, la delimitación técnica ubica el evento en territorio caucano.

Los municipios más cercanos a la zona del epicentro, donde se reportó la percepción del temblor, incluyen:

Totoró (Cauca): a 14 km de distancia.

Puracé (Cauca): a 19 km de distancia.

Silvia (Cauca): a 24 km de distancia.

La cercanía del sismo con el municipio de Puracé preocupa porque es una zona cercana al volcán.

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Debido a la poca profundidad del evento sismotectónico, las unidades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de socorro iniciaron barridos preventivos en las áreas rurales y urbanas de la región.

Hasta el momento, no se registran daños materiales sustanciales ni personas afectadas, si bien se mantienen activos los canales de atención de emergencias.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, estar atentos únicamente a las comunicaciones e informes oficiales del Servicio Geológico Colombiano y revisar las estructuras de las viviendas como medida preventiva habitual ante eventos de origen superficial.