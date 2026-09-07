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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Autopista

Cerraron parcialmente la autopista Puerto Cabello-Valencia

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Autopista Puerto Cabello-Valencia - Foto: X
Autopista Puerto Cabello-Valencia - Foto: X
Ante el cierre, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar previsiones y respetar la señalización dispuesta en la zona.

Este lunes 7 de septiembre se dio a conocer que se realizará un cierre parcial de la autopista Puerto Cabello-Valencia, en el estado Carabobo.

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Así lo informó el Ministerio del Transporte del régimen venezolano. De acuerdo con la cartera de la "administración interina", esto se hará debido a trabajos de rehabilitación vial.

La restricción se aplicará en sentido hacia Puerto Cabello, a la altura del peaje conocido como 'La Entrada'.

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Empezará a las nueve de la noche de este lunes 7 de septiembre y terminará a las cuatro de la mañana del martes 8 de septiembre.

De acuerdo con el anuncio de la mencionada instancia gubernamental, las labores estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial).

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En cuanto a las labores, el Ministerio del Transporte del régimen venezolano sostuvo que tiene que ver con refuerzos en la losa de concreto.

Ante el cierre, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar previsiones y respetar la señalización dispuesta en la zona.

 

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