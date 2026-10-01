“Mi orden es clara: golpear sus economías ilícitas y perseguirlos sin descanso”: Abelardo de la Espriella tras incautación de más de una tonelada de cocaína del Frente 39 de las disidencias de las FARC

Unidades de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, en articulación operacional con la Armada de Colombia y la Policía Nacional, incautaron 1.198 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

El cargamento de alucinógenos transitaba oculto dentro del doble piso de un vehículo tipo tractocamión sobre el corredor vial que conduce hacia el sector de Puente Arimena. La maniobra operativa culminó con la captura en flagrancia de dos individuos responsables del transporte del material.

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​De acuerdo con los análisis suministrados por los organismos de inteligencia militar, la sustancia ilícita pertenecía a la estructura criminal Frente 39 Arcesio Niño, facción adscrita al denominado Bloque Amazonas de las disidencias de las FARC.

​El alijo decomisado tenía fijada una trayectoria logística internacional que buscaba cruzar la frontera con Venezuela para su posterior distribución hacia mercados de consumo en México y Estados Unidos.

“Mi orden es clara: golpear sus economías ilícitas y perseguirlos sin descanso. Cada cargamento incautado les quita recursos para comprar armas, reclutar menores y sembrar terror. En la vía Puerto Gaitán–Puente Arimena asestar un golpe certero que restó más de 7.900 millones de pesos a las finanzas del narcoterrorismo”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella sobre la operación.

​El comandante de la Cuarta División del Ejército ratificó que el resultado operacional frena de forma directa la circulación de cerca de tres millones de dosis de cocaína en los circuitos internacionales del microtráfico.

​Las autoridades confirmaron que el impacto financiero de la incautación debilita de manera estructural la capacidad de compra de insumos, intendencia y material de guerra por parte del grupo armado al margen de la ley.

​Los dos sujetos capturados en la escena, junto con el vehículo de carga pesada y el cargamento decomisado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la correspondiente legalización de captura e imputación de cargos por tráfico de estupefacientes.