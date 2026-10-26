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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Fuertes lluvias

La crecida del río Iguazú supera los 8 millones de litros por segundo

octubre 26, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Cataratas- Foto Canva
Cataratas- Foto Canva
El caudal del río Iguazú superó los 8,3 millones de litros por segundo, muy por encima de su promedio habitual, y obligó a cerrar temporalmente el acceso a la Garganta del Diablo, en el lado argentino de las cataratas. La crecida volvió a poner bajo la lupa el impacto de las lluvias intensas y la vulnerabilidad de los ecosistemas ante los eventos extremos.

El aumento del caudal evidencia la fuerza con la que el agua puede transformar el paisaje y afectar la infraestructura turística.

Aunque fenómenos naturales como El Niño pueden modificar los patrones de lluvia, el cambio climático puede intensificar determinados eventos extremos. Sin embargo, atribuir una crecida específica a un solo factor requiere un análisis meteorológico.

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Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad y glaciares de Greenpeace, advierte que la crisis climática está aumentando la intensidad de ciertos fenómenos. “La crisis climática está provocando que los eventos extremos sean cada vez más intensos”, señala.

La deforestación también puede agravar las inundaciones, porque la pérdida de vegetación reduce la capacidad del suelo para absorber el agua y favorece su desplazamiento hacia los ríos. “Los bosques nativos funcionan como esponjas naturales”, explica Arrigazzi.

Frente a estos escenarios, el especialista destaca la necesidad de fortalecer la prevención y avanzar en políticas de protección y restauración de ecosistemas.

La conservación de los bosques y la adaptación al cambio climático son claves para reducir la vulnerabilidad de los territorios ante futuras crecidas.

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