La Policía de Colombia incautó más de una tonelada de cocaína en impresionante operativo en el que participó la DEA en Costa Rica

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos, logró un contundente resultado contra el narcotráfico transnacional, en una operación desarrollada en Cartago, Costa Rica, con el apoyo de la DEA y la Sección Especializada Antidrogas de ese país.

La acción permitió la incautación de 1.092 kilos de cocaína y 53 kilos de marihuana, afectando las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“Este resultado afecta en más de 36,4 millones de dólares las finanzas del narcotráfico y evita la comercialización de millones de dosis”, señalaron las autoridades a través de su cuenta de X.

El cargamento, que permanecía oculto y preparado para ser distribuido en mercados internacionales, fue localizado gracias al intercambio oportuno de información estratégica entre las agencias de seguridad de ambos países y las autoridades estadounidenses

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De acuerdo con la Policía Nacional, la estrategia no se limita a incautar estupefacientes. El objetivo es anticiparse a las organizaciones criminales, identificar sus rutas, afectar sus estructuras logísticas y golpear sus finanzas antes de que la droga llegue a su destino final a contaminar mercados internacionales.

Durante el pasado 12 de julio, un operativo de la Policía Nacional permitió decomisar un cargamento de insumos químicos que, de acuerdo con las autoridades, podría haber sido destinado a la producción de aproximadamente 70 toneladas de clorhidrato de cocaína. El procedimiento se realizó en un parqueadero de camiones ubicado en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.

En el lugar, las autoridades identificaron cuatro vehículos de carga que transportaban las sustancias químicas, almacenadas en canecas de 25 galones, costales y otros recipientes. El cargamento tenía como destino el corregimiento de Llorente, en Tumaco, Nariño, territorio donde históricamente se han detectado laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína.

Durante la operación fueron incautados 4.500 kilogramos de cloruro de calcio, 2.250 galones de ácido sulfúrico y 1.100 galones de ácido clorhídrico, sustancias empleadas en distintas fases del procesamiento de la pasta base para obtener clorhidrato de cocaína.

Según las estimaciones de la Policía Antinarcóticos, el decomiso habría generado una afectación económica superior a los 300.000 millones de pesos para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.