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Sábado, 31 de octubre de 2026
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Guerrilla del ELN

Reportan bombardeo del régimen venezolano contra campamento del ELN en Apure, zona fronteriza con Colombia

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24
El operativo militar marca un cambio significativo en la relación histórica entre la dictadura venezolana y esta organización terrorista.

Un bombardeo ejecutado por el régimen venezolano contra un campamento del grupo armado ELN en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, habría dejado al menos 19 personas muertas, según información proporcionada por Juan Francisco García, coordinador de la ONG Fundarredes en esa región.

El operativo militar marca un cambio significativo en la relación histórica entre la dictadura venezolana y esta organización terrorista.

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Según García, la operación militar se ejecutó específicamente en el municipio Pedro Camejo, parroquia Codazzi, en la zona conocida como Buenavista del Meta. "Desde el día 28 se ejecutan algunas actividades relacionadas con la desocupación del territorio", indicó el coordinador de la ONG durante una entrevista con NTN 24.

La organización Fundarredes había alertado reiteradamente sobre la presencia y operación de estructuras criminales colombianas en territorio venezolano. García advirtió que estas zonas se han utilizado como retaguardia de grupos irregulares y puntos de acopio de cocaína. "Apure históricamente ha sido un estado con presencia a la par, ahora dominado fuertemente con el ELN", explicó el activista.

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Según la denuncia, desde hace aproximadamente 20 días, habitantes de comunidades indígenas habían reportado asentamientos en zonas de los Pichihuau, estado de Bolívar, y sectores próximos al Paso del Burro, en las inmediaciones de los ríos Emeta y Orinoco, en frontera con Colombia.

García señaló que el régimen venezolano "siempre desmintió la presencia y la ocupación de los grupos irregulares en nuestro territorio, desmintió la relación existente de la población y de los sectores militares con los grupos irregulares". Ahora, según el coordinador de Fundarredes, "existe una intención por parte del ejército venezolano de recuperar la soberanía y el territorio venezolano".

El activista también informó sobre enfrentamientos en el estado de Bolívar, que comparte frontera interna con Apure y Amazonas. En esa zona se han realizado denuncias de enfrentamientos del ejército venezolano con sectores del ELN que mantienen control de las minas de Cortán y de Bautista.

Respecto a las razones detrás de esta operación, García vinculó los acontecimientos con cambios políticos recientes: "Esta situación que estamos viendo en este momento son realmente los cambios que comenzamos a ver en Venezuela, que se vienen ejecutando posteriormente al 3 de enero". El coordinador calificó de "imposible" que anteriormente se realizaran "actividades de este tipo cuando ellos históricamente son los aliados del ELN, de los grupos irregulares y por supuesto los carteles narcotráficos que operan en el territorio venezolano".

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