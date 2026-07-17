En imágenes quedó registrada la llegada de Beto Coral, activista colombiano que duró casi un mes detenido por las autoridades de migración de EE. UU.: lo que dijo a su llegada

Después de más de una década viviendo en Estados Unidos y tras pasar cerca de un mes detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, regresó este jueves 16 de julio a Colombia tras ser deportado.

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El activista aterrizó en Catam a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que transportaba también a 73 colombianos deportados.

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En el vuelo venían 16 mujeres adultas, 46 hombres y 11 menores de edad, para quienes se dispuso un protocolo especial de atención y protección.

Tras su llegada, Beto Coral fue recibido por Migración Colombia y por la canciller Rosa Villavicencio, quien se encargó de gestionar su regreso. Asimismo, Coral afirmó que “las ideas nunca se encarcelan” y aseguró que renunció a todo asilo político en Estados Unidos.

“Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”, afirmó.

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Después de permanecer detenido por las autoridades migratorias estadounidenses y al salir a las instalaciones de Catam, agradeció la gestión de la ministra Villavicencio y dejó clara su posición ante el país. “Resistamos pacíficamente para lo que se viene”.

Del mismo modo, Coral afirmó que no puede hablar acerca de su detención y que lo único que quiere es sacar a su familia de ese país.

“No puedo referirme a los detalles de mi detención, puesto que en estos momentos lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país”, aseguró.

Adicional a esto, el activista indicó que les teme a las represalias que Estados Unidos pueda tomar por “las palabras que yo pueda proferir aquí en Colombia, pero claramente lo vamos a decir. De resto, esto tiene que ser un mensaje al mundo de que no tenemos que seguir luchando en contra de las tiranías de una forma pacífica”.

También aseguró que su activismo no parará y que “si allá, en el exterior, hacíamos el trabajo que hice durante más de 10 años, creo que aquí en Colombia lo voy a hacer mejor”, remarcó.

Finalmente, Beto Coral envió un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella, e indicó que espera que él entienda la problemática de la migración colombiana.

“Más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana, colombianos que están detenidos en las peores condiciones y que están sin el debido proceso, más de un año detenidos, tratando de luchar por un caso de inmigración. Y la Cancillería ha hecho un trabajo enorme”, afirmó.