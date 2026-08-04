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Martes, 04 de agosto de 2026
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Migrantes

Rescatan a dos migrantes cerca de isla española tras 15 días a la deriva: 17 personas se encuentran desaparecidas

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Isla de Mallorca - Foto de referencia: EFE
Isla de Mallorca - Foto de referencia: EFE
Los migantes viajaban en una precaria embarcación que llevaba 15 días a la deriva con 17 personas que perdieron la vida durante la travesía.

Dos migrantes fueron rescatados este martes tras haber pasado dos semanas a la deriva en el Mediterráneo mientras trataban de llegar a las islas Baleares, anunciaron las autoridades españolas, que buscan a las otras 17 personas que, según los supervivientes, viajaban en la embarcación.

Este anuncio llega pocos días después de la inédita crisis migratoria en Ceuta, donde unos 50.000 migrantes entraron a este enclave español en el norte de África, antes de regresar en su mayoría poco después hacia Marruecos.

Los dos rescatados, "de origen magrebí", fueron asistidos hacia las 03H00 de la madrugada local, a unos 20 km al suroeste de la isla de Mallorca, indicó en un comunicado la delegación del Gobierno en Baleares.

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Ambos fueron trasladados al hospital, ya que presentaban "signos de desnutrición/deshidratación", agregó la nota.

Según contaron, en esta precaria embarcación que llevaba 15 días a la deriva viajaban otras 17 personas que perdieron la vida durante la travesía.

"No existe otro registro de estas otras personas, salvo por el testimonio de los ocupantes", especificó a la AFP una portavoz de la Delegación.

Salvamento Marítimo desplegó, de su lado, un helicóptero para rastrear la zona donde fueron encontrados los dos migrantes.

"La cara más dura de la crisis migratoria vuelve a golpear las Islas Baleares", lamentó la presidenta regional de Baleares, Marga Prohens, del Partido Popular, en un mensaje en la red social X, donde pidió al gobierno central de Madrid que elabore "un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las Islas Baleares".

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El archipiélago mediterráneo de Baleares -famoso destino turístico que incluye las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza-, se ha convertido en una ruta cada vez más utilizada por los migrantes que parten del norte de África, especialmente de Argelia, en su intento por llegar a Europa.

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