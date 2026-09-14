Excanciller Laura Sarabia se declaró inocente y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía en medio de investigaciones en Colombia

La exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, se declaró este lunes inocente y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados a las actuaciones que, en 2023, habría ordenado sobre la exniñera Marelbys Meza ante la aparente pérdida de un maletín con dinero en efectivo que estaba en su casa.

“Entendí los hechos y lo narrado en esta audiencia. Ya tengo una decisión previamente consultada con mi defensa. No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”, afirmó en una audiencia.

Laura Sarabia, también exembajadora del Gobierno de Gustavo Petro, ahora está sentada en el banquillo de la justicia.

La Fiscalía la citó a una audiencia de imputación de cargos por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal, en el marco de la investigación por el escándalo del polígrafo a Marelbys Meza.

La entonces niñera de Laura Sarabia terminó acusada del supuesto hurto de un dinero que estaba supuestamente en el apartamento de la exjefe de gabinete de Petro, por lo que fue sometida a un polígrafo ilegal en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

La Fiscalía advirtió que Sarabia le dio la orden al coronel Carlos Feria, entonces jefe de la seguridad presidencial, de hacer las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza.

“El protocolo entonces no podía extenderse a una empleada particular, máxime cuando tenía un propósito completamente distinto al institucional. Usted, doctora Sarabia, al direccionar al coronel Carlos Feria, abusó de su cargo porque realizó una función diversa a la que realmente le correspondía”, dijo la Fiscalía.

La prueba reina en contra de Laura Sarabia está en una declaración de un oficial de la Policía, en la que advierte que fue la entonces funcionaria la que dio la orden al jefe de la seguridad presidencial de adelantar una prueba de poligrafía a Marelbys Meza, con el objetivo de saber qué había pasado con el dinero que, supuestamente, fue hurtado del apartamento.

“En llamada telefónica con el coronel, Laura Sarabia le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”, señala el documento de la Fiscalía.

VEA TAMBIÉN Laura Sarabia tendrá que enfrentar a la justicia por el escándalo de su niñera o

Asimismo, la Fiscalía aseguró que Laura Sarabia habría incurrido en el delito de peculado tras insistir en que utilizó los recursos del Estado y “su poder” sobre funcionarios públicos, con un objetivo meramente personal: conseguir información acerca del dinero que, según ella, fue hurtado de su apartamento y del que señalaron a Marelbys Meza como la responsable.