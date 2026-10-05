Revelan que el copiloto del avión de Flydubai que intentó un acto terrorista atacó al piloto con un hacha de emergencia de la cabina

Los investigadores de Emiratos Árabes Unidos afirmaron que el copiloto de un vuelo de Flydubai con destino a Israel planeaba un "acto terrorista" y atacó al comandante con el hacha de emergencia de la cabina.

El ataque del copiloto en un vuelo de la compañía Flydubai que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv con 174 pasajeros forzó un aterrizaje de emergencia en Tabuk (Arabia Saudita).

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"El copiloto intentó cometer un acto terrorista" y "atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión", declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia oficial de noticias WAM.

Aunque las primeras conclusiones de la investigación no confirmaron su nacionalidad, una fuente saudita indicó que era un ciudadano omaní.

El copiloto, que sigue detenido en Emiratos, fue identificado por varios medios como el omaní Hamam al-Hammami. Afirman que las autoridades le habían prohibido pilotar en Omán por sus opiniones extremistas.

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Durante el vuelo, el copiloto atacó al comandante indio, que logró abrir la puerta de la cabina.

Los pasajeros relataron cómo irrumpieron en la cabina y forcejearon con el atacante por el control del avión, que perdió unos 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, según Flightradar24.