“El avión iba en picada”: piloto que evitó tragedia en avión de Flydubai habla desde el hospital con el primer ministro de India y revela detalles del incidente

El capitán de Flydubai, Smit Machchhar, reveló nuevos detalles del momento en que fue atacado por su copiloto durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv, durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, difundida este viernes.

"Una conversación inolvidable con el Capitán Smit, llena de orgullo y emociones", dijo Modi a través de sus redes sociales.

Desde una cama de hospital en Abu Dabi, el piloto relató que, pese a haber recibido varias puñaladas y haber quedado tendido en el suelo de la cabina, hizo un último esfuerzo para recuperar el control de la situación.

Con la cabeza vendada y conectado a equipos médicos, el capitán recordó el momento en que comprendió que el avión estaba perdiendo altura y que debía actuar para evitar una tragedia.

“Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”, explicó el piloto. Sin embargo, aseguró que en medio del ataque entendió que no podía permanecer en el suelo mientras los pasajeros estaban en peligro.

“Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba los pasajeros perderían la vida”, relató durante la conversación con Modi, con quien posteriormente habló en guyaratí, idioma predominante en el estado de Guyarat.

El piloto, oriundo de Mumbai, recordó que mientras se encontraba herido comprendió que debía alcanzar la puerta de la cabina para facilitar el ingreso de otras personas.

Machchhar permanece hospitalizado mientras se recupera de las lesiones sufridas durante el incidente.

Según los testimonios y la información entregada por autoridades israelíes, Machchhar consiguió llegar hasta la puerta de la cabina cuando el Boeing 737 inició un descenso pronunciado. Al abrirla, permitió que pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran para intervenir y reducir al presunto atacante.

“Y supe en ese momento: un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo”, relató.

El vuelo transportaba a 182 personas y tuvo que ser desviado de su ruta original. Finalmente, el avión aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde los pasajeros pudieron ser evacuados.