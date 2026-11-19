La música latina alcanzó un nuevo capítulo en su historia. Celia Cruz ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Rock & Roll, convirtiéndose en la primera artista cuya carrera musical se desarrolló principalmente en español en recibir este reconocimiento. La cantante cubana fue homenajeada de manera póstuma durante la ceremonia de incorporación de la generación 2026, realizada el sábado 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

La distinción representa un importante reconocimiento para la música latinoamericana, especialmente por la influencia que tuvo la intérprete en la expansión de la salsa y los sonidos afrocubanos fuera de sus fronteras. Conocida mundialmente como la "Reina de la Salsa", Cruz consiguió que su música llegara a diferentes generaciones y escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de la cultura latina.

El ingreso de la artista se produjo en la categoría Early Influence Award, o Premio a la Influencia Temprana, que reconoce a figuras cuya obra tuvo un impacto determinante en el desarrollo de la música y la cultura popular. En esta misma categoría fueron homenajeados el músico nigeriano Fela Kuti, la rapera Queen Latifah, MC Lyte y el cantante estadounidense Gram Parsons.

La organización había anunciado su incorporación el 13 de abril de 2026, cuando presentó a los artistas seleccionados para integrar la nueva generación del Salón de la Fama. Sin embargo, fue durante la ceremonia de noviembre cuando se materializó el homenaje a la cantante cubana.

Cabe resaltar que, según la biografía publicada por el Salón de la Fama del Rock & Roll, Celia Cruz vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos.

Su trayectoria estuvo marcada por canciones como "Quimbara", "La vida es un carnaval" y "La negra tiene tumbao", que se convirtieron en referentes de la música latina.

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Nacida el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, Celia Caridad Cruz Alfonso comenzó su carrera musical desde muy joven y alcanzó reconocimiento internacional después de convertirse en la vocalista de la Sonora Matancera, agrupación con la que permaneció durante 15 años.

Tras la Revolución cubana, se estableció en Estados Unidos y continuó desarrollando una carrera que la llevó a trabajar con importantes figuras como Tito Puente y Johnny Pacheco.

A lo largo de su trayectoria obtuvo tres premios Grammy y cuatro Latin Grammy. Además, en 2016 recibió de manera póstuma el Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación.

Celia Cruz murió el 16 de julio de 2003 en Nueva Jersey, Estados Unidos, a los 77 años.