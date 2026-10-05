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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Francia

Roban en museo de Francia "pieza excepcional" de 150 kilos y valuada en más de 300 mil euros

octubre 5, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Policía de Francia - Foto de referencia: EFE
Policía de Francia - Foto de referencia: EFE
El alcalde de la ciudad calificó la pérdida de "inestimable".

La cubierta de bronce de un libro realizada por el pintor surrealista español Salvador Dalí fue robada durante la noche de este domingo de un museo privado en Issoire, en el centro de Francia, informó la fiscalía de Clermont-Ferrand.

La cubierta del Libro del Apocalipsis fue robada del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, indicó en un comunicado la fiscalía, que la describió como una "obra de arte de gran valor" y una "pieza excepcional y única".

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El editor de arte Joseph Forêt impulsó en 1958 este libro, inspirado en el texto de San Juan e ilustrado en enormes pergaminos por catorce de los más destacados pintores y escritores del siglo XX, entre ellos Jean Cocteau, Bernard Buffet y Jean Giono.

Dalí diseñó y esculpió la cubierta en bronce, decorada con oro, piedras preciosas y conchas marinas. La pieza pesa por sí sola 150 kilos, mientras que el conjunto completo de la obra alcanza los 210 kilos.

Tras haber sido expuesta en cerca de 150 muestras en distintos países entre 1961 y 1972, la cubierta estuvo fuera de la escena pública. Posteriormente fue almacenada en Suiza y vendida a propietarios japoneses.

Cuando estos se disponían a subastarla por partes, la obra fue adquirida en 2003 por Christian Karoutzos, director de una empresa de restauración de obras de arte en Issoire.

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Aunque nunca reveló el precio de compra, Karoutzos declaró entonces que, en el momento de su creación, el libro "había sido valorado en dos millones de francos franceses, el equivalente a unos 305.000 euros actuales (unos 440.000 dólares), "lo que lo convertía entonces en el libro más caro del mundo".

La cubierta y varios pergaminos iban a permanecer expuestos durante el otoño en el centro de arte contemporáneo y el propietario había concedido recientemente varias entrevistas a medios locales sobre la obra.

El alcalde de Issoire, Bertrand Barraud, calificó la pérdida de "inestimable".

"Es la obra de toda una vida", declaró tras conversar con el propietario, al que describió como "muy abatido".

Según el alcalde, Karoutzos considera que "lo que ha sido robado es patrimonio de Francia".

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