Un robot de cuatro patas completa una maratón: el dato que revela hasta dónde llegó su batería

Un robot cuadrúpedo ha conseguido completar una maratón de 42,195 kilómetros en Corea del Sur en 4 horas, 19 minutos y 52 segundos, pero el tiempo no fue lo que más ha sorprendido a los investigadores. RAIBO 2 finalizó la prueba usando una sola carga de batería, una característica que a al parecer podría resolver uno de los problemas más importantes de los robots con patas: su limitada autonomía.

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El dispositivo, hecho por investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), fue participe con corredores humanos en la edición 22 de la Maratón de Sangju. En el recorrido sostuvo una velocidad media de 2,64 metros por segundo y afrontó un trazado con 286 metros de desnivel y sectores resbaladizos.

El resultado también posee mayor relevancia porque los robots cuadrúpedos muchas veces tienen dificultades para recorrer largas distancias. A diferencia de los vehículos con ruedas, estas máquinas requieren poseer energía constantemente para sostener sus articulaciones activas, no perder por su propio peso y absorber la energía que se genera por cada paso.

Justamente ese fue uno de los problemas que el equipo de KAIST quiso reducir con RAIBO 2. El robot mezcla patas ligeras, circuitos de control de motores optimizados y reglas de movimiento reforzadas por medio de aprendizaje automático. El objetivo fue reducir las pérdidas de energía desde el diseño físico y desde el software que controla sus movimientos.

En la maratón, RAIBO 2 gastó 1.280 vatios-hora y reportó un coste de transporte de 0,25, una medida que lo que hace es relacionar la energía usada con el peso del robot y la distancia que recorrió. Según los autores del estudio publicado en Nature, se trata del primer robot cuadrúpedo que logra situar este indicador por debajo del valor registrado para los seres humanos, calculado en 0,37.

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La prueba igualmente dejó otro dato llamativo: los investigadores esperaron que, luego de cruzar la línea de meta, el robot aún hubiese podido recorrer unos 25 kilómetros más con la energía disponible. Su autonomía por carga es alrededor de tres veces más alta a la de otros robots cuadrúpedos, esto según los resultados presentados por el equipo.

Ya no es solo la curiosidad tecnológica, el avance puede tener aplicaciones prácticas. Los robots con patas pueden desplazarse por superficies irregulares, zonas donde las ruedas encuentran dificultades y, con una autonomía más alta, pueden usarse por más tiempo en operaciones de rescate, zonas afectadas por desastres o regiones montañosas.