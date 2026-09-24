NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Robots

Un robot de cuatro patas completa una maratón: el dato que revela hasta dónde llegó su batería

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Robot de referencia- CANVA
Robot de referencia- CANVA
RAIBO 2 logró recorrer 42 kilómetros en Corea del Sur con corredores humanos y finalizó la prueba con una sola carga, un avance crucial para ampliar el uso de estas máquinas.

Un robot cuadrúpedo ha conseguido completar una maratón de 42,195 kilómetros en Corea del Sur en 4 horas, 19 minutos y 52 segundos, pero el tiempo no fue lo que más ha sorprendido a los investigadores. RAIBO 2 finalizó la prueba usando una sola carga de batería, una característica que a al parecer podría resolver uno de los problemas más importantes de los robots con patas: su limitada autonomía.

o

El dispositivo, hecho por investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), fue participe con corredores humanos en la edición 22 de la Maratón de Sangju. En el recorrido sostuvo una velocidad media de 2,64 metros por segundo y afrontó un trazado con 286 metros de desnivel y sectores resbaladizos.

El resultado también posee mayor relevancia porque los robots cuadrúpedos muchas veces tienen dificultades para recorrer largas distancias. A diferencia de los vehículos con ruedas, estas máquinas requieren poseer energía constantemente para sostener sus articulaciones activas, no perder por su propio peso y absorber la energía que se genera por cada paso.

Justamente ese fue uno de los problemas que el equipo de KAIST quiso reducir con RAIBO 2. El robot mezcla patas ligeras, circuitos de control de motores optimizados y reglas de movimiento reforzadas por medio de aprendizaje automático. El objetivo fue reducir las pérdidas de energía desde el diseño físico y desde el software que controla sus movimientos.

En la maratón, RAIBO 2 gastó 1.280 vatios-hora y reportó un coste de transporte de 0,25, una medida que lo que hace es relacionar la energía usada con el peso del robot y la distancia que recorrió. Según los autores del estudio publicado en Nature, se trata del primer robot cuadrúpedo que logra situar este indicador por debajo del valor registrado para los seres humanos, calculado en 0,37.

o

La prueba igualmente dejó otro dato llamativo: los investigadores esperaron que, luego de cruzar la línea de meta, el robot aún hubiese podido recorrer unos 25 kilómetros más con la energía disponible. Su autonomía por carga es alrededor de tres veces más alta a la de otros robots cuadrúpedos, esto según los resultados presentados por el equipo.

Ya no es solo la curiosidad tecnológica, el avance puede tener aplicaciones prácticas. Los robots con patas pueden desplazarse por superficies irregulares, zonas donde las ruedas encuentran dificultades y, con una autonomía más alta, pueden usarse por más tiempo en operaciones de rescate, zonas afectadas por desastres o regiones montañosas.

Temas relacionados:

Robots

maratón

Internacional

Ciencia

Tecnología

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos respaldando la recuperación de Venezuela”: José Antonio Kast tras encuentro con Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Fiscalía en Estados Unidos se opone a petición de casa por cárcel de Cilia Flores: estos son sus contundentes argumentos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

¿Es real la foto de Maduro en la cárcel? Abogado explica cómo pudo hacer esta polémica imagen

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Acuerdo petrolero

Las críticas más duras al acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen chavista en Venezuela: "La misma pandilla de criminales"

Secuestrados por el ELN
ELN

ELN publica pruebas de supervivencia de secuestrados y pide canje a De la Espriella, que negó negociar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

¿Es real la foto de Maduro en la cárcel? Abogado explica cómo pudo hacer esta polémica imagen

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Acuerdo petrolero

Las críticas más duras al acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen chavista en Venezuela: "La misma pandilla de criminales"

Secuestrados por el ELN
ELN

ELN publica pruebas de supervivencia de secuestrados y pide canje a De la Espriella, que negó negociar

Una carretera pavimentada - Foto de referencia: Pexels
Caracas

Restricciones en la bajada de Tazón se mantendrán durante 20 días: la medida corresponde a trabajos de rehabilitación en la Troncal 1

Explosiones en Bolivia - AFP
Bolivia

Las impactantes imágenes que dejaron dos explosiones en una guarnición militar de Bolivia: se reportan al menos 14 desaparecidos, dos muertos y decenas de heridos

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

“Tienen que ser muy brutos e imbéciles”: Gustavo Petro arremete contra residentes de Sierras del Moral tras rechazo a su mudanza

Dinorah Figuera - Foto: EFE
Dinorah Figuera

“Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos”: Dinorah Figuera saluda desbloqueo de medios en Venezuela pero pide que la medida sea permanente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023